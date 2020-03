Barcelona bereikt gevoelig akkoord met Messi, Piqué en Busquets

Barcelona heeft een intentieovereenkomst bereikt met zijn drie aanvoerders Lionel Messi, Gerard Piqué en Sergio Busquets over een tijdelijke verlaging van de spelerssalarissen, zo meldt Sport. De Spaanse topclub gaat de lonen van de voetballers mogelijk tijdelijk naar beneden bijstellen om financiële problemen af te wenden.

Doordat het voetbal momenteel bijna wereldwijd stilligt als gevolg van de uitbraak van het coronavirus, zijn de inkomsten van Barcelona drastisch gedaald, terwijl de hoge spelerssalarissen gewoon doorbetaald moeten worden. Zondag bereikte de directie van Barça een 'embryonale overeenkomst' met de drie aanvoerders van de club. Sport benadrukt dat de loonsverlaging nog niet definitief is en de komende dagen verder uitgewerkt dient te worden.

Messi, Piqué en Busquets zien als vertegenwoordigers van de spelersgroep in dat de verregaande maatregel van salarisverlaging noodzakelijk is en niet langer kan worden afgewend. Maandag vindt overleg plaats tussen de European Club Association (ECA), de organisatie die 197 clubs vertegenwoordigt, de UEFA en de nationale voetbalcompetities. Barcelona-voorzitter Josep María Bartomeu zal daarin aandringen op een gemeenschappelijke tijdelijke loonsverlaging voor voetballers, die voor andere clubs te kopiëren is.

De maatregelen die bij Barcelona op handen zijn gelden vooralsnog alleen voor het eerste elftal van de voetbalclub. De overige teams van de Catalaanse club, zoals de vrouwenafdeling en de jeugd, worden niet geraakt door het besluit. Ook de andere takken van sport die Barcelona bedrijft (basketbal, handbal, zaalvoetbal en hockey), behouden zoals het er nu voor staat hun volledige salaris.

Het is niet het eerste bericht in de voetbalwereld over salarisverlaging. Eerder bereikten onder meer Borussia Mönchengladbach en FSV Mainz 05 eveneens een akkoord met zijn spelers over een tijdelijke loonsverlaging.