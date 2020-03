‘Barcelona gaat all-in op Neymar: volgende ‘miskoop’ gaat in uitverkoop’

Zowel de meeste Spaanse als Franse media gaan er inmiddels van uit dat Neymar komende zomer terugkeert bij Barcelona. Eerder verschenen al geruchten dat de Catalanen afscheid willen nemen van Ousmane Dembélé en Philippe Coutinho, om zo financiële ruimte te maken voor de vleugelspits van Paris Saint-Germain. Volgens Sport komt daar nu ook de naam van Antoine Griezmann bij.

Barcelona wordt volgens de Spaanse sportkrant hard geraakt door de uitbraak van het coronavirus. Doordat er momenteel niet gevoetbald wordt, en daar voorlopig geen verbetering in zal komen, dreigt een flink begrotingstekort voor de Catalaanse grootmacht. Om nieuwe financiële middelen aan te wenden is naar verluidt besloten om ook Griezmann op de transferlijst te plaatsen. De Franse aanvaller kwam afgelopen zomer voor 120 miljoen euro over van Atlético Madrid en mag nu voor 100 miljoen euro weer vertrekken, zo klinkt het.

Volgens Sport zag de selectie van Barcelona de komst van Griezmann bij voorbaat al niet zitten. "In de kleedkamer was de heersende mening dat een speler als Griezmann niet nodig was", zo schrijft het sportdagblad. Hij werd met tegenzin ontvangen, maar de groep had uiteindelijk een soort houding van: baat het niet, dan schaadt het niet." Griezmann kan met 14 doelpunten in 37 wedstrijden voor Barça aardige statistieken overleggen, maar heeft de twijfels naar verluidt niet weg kunnen nemen.

De 29-jarige Griezmann ligt naar verluidt goed in de markt: Manchester United, Chelsea, Arsenal én PSG zouden wel oren hebben naar de komst van de ex-speler van Atlético Madrid. Mocht geen van de clubs bereid zijn om de vraagprijs van honderd miljoen euro op te hoesten, dan wil Barcelona ook meewerken aan een ruildeal. De aanvaller zou in dat geval betrokken kunnen worden in de transfer van Neymar, mocht PSG daar interesse in hebben.