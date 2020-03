Jarige Ronaldinho krijgt hart onder de riem: ‘Wat ik kan doen, zal ik doen’

Ronaldinho heeft zaterdag zijn veertigste verjaardag gevierd in de Paraguayaanse gevangenis. Op social media wordt de voormalig Ballon d'Or-winnaar, die vastzit op verdenking van een vervalst paspoort en witwassen, gefeliciteerd door veel van zijn voormalig ploeggenoten, onder wie oud-spitsen Ronaldo en Samuel Eto'o.

Ronaldinho zit gevangen in de Agrupación Espacializada net buiten de Paraguayaanse hoofdstad Asunción. De Braziliaanse oud-vleugelspits werd vastgezet toen bleek dat hij Paraguay wilde betreden met een vals paspoort. Justitie gaat er daarnaast van uit dat de oud-speler, waarschijnlijk buiten zijn medeweten om, betrokken is geraakt bij een operatie van een Paraguayaans bedrijf om geld wit te wassen. Ronaldinho zit waarschijnlijk nog minimaal een half jaar vast.

Ter ere van de veertigste verjaardag van Ronaldinho steken diverse oud-ploeggenoten hem een hart onder de riem. Ronaldo, voormalig ploeggenoot van Ronaldinho bij het Braziliaanse nationale elftal, schrijft op Instagram bij een oude foto van het tweetal: 'Gefeliciteerd Xará (naamgenoot)! Dat je deze moeilijke fase in je leven mag overwinnen met dezelfde vreugde die we van je kennen!"

Ook Roberto Carlos heeft een boodschap voor Ronaldinho. De Braziliaanse oud-linksback post een foto van hemzelf met Ronaldinho met de begeleidende tekst: 'De beste wensen aan mijn vriend Ronaldinho." Samuel Eto'o, die bij Barcelona tussen 2004 en 2008 zeer succesvol samenspeelde met Ronaldinho, post op zijn Instagram een videoboodschap: "Hoi vriend, ik heb op dit moment geen woorden", zegt Eto'o. "Ik kan me niet voorstellen wat je op dit moment doormaakt. Ik kan je alleen vragen om sterk te zijn en om veel te bidden."

"Ik hoop dat dit snel opgelost wordt, want je was altijd een goed persoon en een goede vriend", vervolgt Eto'o, die bereid lijkt te zijn om met de Paraguayaanse autoriteiten in gesprek te gaan over de situatie van zijn oud-teamgenoot. "Vanaf hier: we houden allemaal van je en je kunt op me rekenen voor alles wat je van me nodig hebt. Wat ik kan doen, zal ik doen. En als ik het niet kan doen, ga ik een vriend vragen om een gunst."