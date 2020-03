Grote woede om ‘egoïsme’ in Serie A: ‘Landstitel kan me gestolen worden’

De coronacrisis weerhoudt onder meer Lazio en Napoli er niet van om deze week de training te hervatten, al zal dat vanwege de voorzorgsmaatregelen in Italië in kleine groepjes zijn. Massimo Cellino, eigenaar van Brescia, snapt niets van die beslissing. Volgens hem is er vanwege de uitbraak van het coronacrisis en de aanhoudende problemen in het land namelijk niets meer over van de huidige jaargang in de Serie A.

"Het seizoen is gespeeld", verzucht Cellino in een uitgebreid gesprek met Corriere dello Sport. "Wil Claudio Lotito (voorzitter en eigenaar van Lazio, red.) het kampioenschap? Hij mag het houden wat mij betreft. We worden momenteel overvallen door een plaag, waardoor dit seizoen hier eindigt. Laten we alvast gaan nadenken over volgend seizoen. Maar als Lotito het idee heeft dat Lazio onverslaanbaar is, dan mag hij dat vinden." Lazio staat momenteel een punt achter koploper Juventus, met nog twaalf speelronden te gaan in de Serie A.

Volgens Cellino zijn de meeste mensen in Italië momenteel niet bezig met de strijd om de landstitel in de Serie A. "De meesten hebben maar één wens: Weer aan het werk gaan en doorgaan met hun leven. En jij wil praten over het kampioenschap. Het kampioenschap? Dat kan me echt gestolen worden. Ik ben bang om de deur uit te gaan en heb een depressie", aldus Cellino, die vanwege de coronacrisis al ruim een week in zelfisolatie leeft.

Cellino zou graag zien dat zijn collega’s in de Serie A het voetbal even op de tweede plaats zouden zetten. "We worden met de harde realiteit geconfronteerd. Het leven is momenteel veel belangrijker. Het leven, verdomme! Er zijn supporters die extra zuurstof brengen naar het ziekenhuis, terwijl anderen rouwen om de dood van hun geliefden. Er kan daarom dit seizoen niet meer gespeeld worden, denk daarom maar alvast aan volgend jaar. Het seizoen is klaar. Als iemand die verdraaide Scudetto wil hebben, hou hem dan lekker. En dit zeg ik niet omdat we met Brescia onderaan staan. Ik denk aan de mensen die hun baan verliezen en stervende zijn."

De uitspraken van Cellino zijn enigszins opmerkelijk, want hij liet de eerder dit seizoen ontslagen trainers Eugenio Corini en Fabio Grosso, inclusief hun staf, deze week naar het trainingscomplex komen om privétrainingen te geven. Er wordt beweerd dat de clubleiding van Brescia op deze manier probeert om Corini en Grosso werk te laten weigeren, waardoor ze niet langer betaald hoeven te worden. Renzo Ulivieri, voorzitter van de Italiaanse trainersvakbond, sprak al snel schande van de maatregel. Massimo Cellino benadrukte in gesprek met La Gazzetta dello Sport dat zijn oproep een heel andere bedoeling had. "Door de huidige situatie hebben we een tijd geleden geëvalueerd hoe we individueel met spelers konden trainen, verspreid over de dag en het trainingscomplex. De club wenst te benadrukken dat alle veiligheidsmaatregelen van de regering strikt worden gevolgd."