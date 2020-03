Rooney: ‘Everton-fans zeggen me: 'Dit seizoen moet geschrapt worden''

Net nu Liverpool op koers ligt voor de eerste landstitel in dertig jaar, is de Premier League stilgelegd vanwege de uitbraak van het coronavirus. Supporters van aartsrivaal Everton zouden het niet erg vinden als het huidige seizoen ongeldig wordt verklaard, nu er zoveel onzekerheid is in Engeland over de hervatting van de competitie. Wayne Rooney, een geboren en getogen Everton-supporter, begrijpt dat sentiment enigszins, maar de speler-trainer van Derby County zou het eventueel schrappen van de landstitel niet eerlijk vinden voor Liverpool.

"Liverpool wordt kampioen", zegt Rooney in een onderhoud met The Sunday Times. "Je kunt je echter wel voorstellen dat ik telefoontjes heb gehad van Everton-fans die zeggen: ‘Dit seizoen moet geschrapt worden’. En, wat ook logisch is, als rasechte Evertonian en iemand die dertien jaar voor Manchester United heeft gespeeld heb ik ook wel een beetje het gevoel dat dat een goede zaak zou zijn."

"Maar zonder gekheid, Liverpool heeft dit seizoen fantastisch gepresteerd", vervolgt Rooney zijn relaas. "Ze hebben keihard gewerkt voor dit succes, ze verdienen het dan ook om kampioen te worden. Kun je het je voorstellen dat je dertig jaar wacht op een landstitel, om vervolgens te horen dat het kampioenschap niet doorgaat? Ik denk dat de juiste beslissing is genomen." De Premier League wordt als alles meezit na 30 april hervat, afhankelijk van de ontwikkelingen van de coronacrisis, zo liet de FA afgelopen week weten. Volgens verschillende Engelse media begint de competitie echter pas weer op 1 juni.

"Dat zou ook eerlijk zijn met het oog op de degradatieplaatsen en de tickets voor de Champions League", trekt Rooney de discussie over de voortgang van deze jaargang breder. "Dit zijn voor de betrokken clubs enorm grote issues, waardoor ik niet uitsluit dat er juridische gevechten volgen als het seizoen alsnog wordt stopgezet. Het zou eerlijk zijn om dit seizoen gewoon af te maken, ook al heeft dat gevolgen voor komend seizoen", aldus Rooney, die vreest voor de gevolgen van de coronacrisis. "Het zou me niet verbazen als het seizoen pas eind 2020 helemaal is afgerond."