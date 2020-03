‘Elke dag dat Mesut Özil er nog is, vormt hij een probleem bij Arsenal’

Arsenal vreest inmiddels met grote vrezen dat Pierre-Emerick Aubameyang komende zomer de gewraakte overstap naar Manchester United maakt, zoals Robin van Persie dat acht jaar geleden deed. Volgens Arsenal-clubicoon Paul Merson is het voor the Gunners bijna onmogelijk om sterspelers voor de club te behouden, zolang grootverdiener Mesut Özil een astronomisch salaris opstrijkt bij Arsenal.

Het contract van Aubameyang loopt volgend jaar zomer af en de dertigjarige spits lijkt niet van plan om zijn verbintenis in Londen te verlengen. Daardoor zal Arsenal de Frans-Gabonees komende zomer moeten verkopen om nog een transfersom aan hem over te houden. Het gigantische salaris van diens ploeggenoot Özil, naar verluidt zo'n 325 duizend euro per week, vormt volgens clubicoon Merson in de onderhandelingen met Aubameyang een groot struikelblok.

"Gaan ze Aubemeyang óók 325 duizend euro per week betalen?", stelt Merson retorisch in zijn column voor Sky Sports. "Ik heb altijd gezegd: Arsenal heeft een probleem zolang Özil niet is vertrokken. Elke dag dat hij er is, zal elke andere topspeler minimaal hetzelfde willen verdienen als hij. Het is een enorm probleem, maar zeker geen nieuw probleem. Als Arsenal Aubameyang wil behouden, zullen ze hem big money moeten geven." Het contract van Özil loopt overigens net als dat van Aubameyang af na volgend seizoen.

Gezien de leeftijd van Aubameyang heeft Merson volgens Arsenal terecht zijn twijfels. "Arsenal kijkt naar de situatie en denkt: we kunnen hem wel zo'n salaris geven voor de komende twee à drie jaar, maar blijft hij dezelfde speler? Hij is bijna 31 en tegen de tijd dat hij 34 is, is hij niet meer dezelfde voetballer. Het maakt me niet uit wie je bent, maar op je 34ste ben je niet dezelfde speler meer."

Mocht Aubameyang de overstap naar Manchester United maken, dan is dat volgens Merson op financiële gronden. "Ik denk niet dat je kan zeggen dat het een stap uit ambitie zou zijn van Aubameyang. Hij zou voor het geld kiezen, omdat hij bijna 31 is en omdat dit waarschijnlijk zijn laatste transfer wordt. Op dit moment kun je niet zeggen dat je bij Manchester United gegarandeerd prijzen gaat winnen. Het zou anders zijn als het ging om Liverpool of Manchester City. Ik zeg niet dat United geen prijzen kan winnen, maar je hebt geen enkele zekerheid."