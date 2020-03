Martínez vol lof: ‘Bij Ajax is iedereen echt goed, maar hij verblindde me’

Lisandro Martínez staat nog steeds voor honderd procent achter zijn keuze voor Ajax. De aanwinst uit Argentinië is uitgegroeid tot een vaste waarde in het elftal van trainer Erik ten Hag, die hem gebruikt als verdediger én als middenvelder. Martínez vindt het geen enkel probleem dat hij bij Ajax op verschillende posities wordt gebruikt.

"Ik voel me op mij gemak bij Ajax", verklaart de tevreden Martínez in een interview met het Argentijnse radiostation 947FM Radio. "De positie van controlerende middenvelder is moeilijker dan die van verdediger. Je moet er aanleg voor hebben, maar het gaat met goed af. De coach had me nodig op die plek", aldus de multifunctionele Argentijn, die tot dusver tot 41 wedstrijden kwam voor Ajax in alle competities.

Martínez kijkt zijn ogen uit op het trainingsveld van Ajax en is dan ook onder de indruk van het niveau van zijn ploeggenoten. Eén ploeggenoot krijgt echter speciale lof toegezwaaid. "Hier bij Ajax is iedereen echt goed, maar Hakim verblindde me", zo stelt de jonge Zuid-Amerikaan over de middenvelder, die na dit seizoen naar Chelsea vertrekt. Ook de jeugdopleiding van Ajax krijgt een pluim van Martínez. "Als de Ajax-jeugd speelt, blijf ik altijd naar ze kijken. Ze brengen ze daar de Ajax-filosofie al bij. Dat is fantastisch om te zien."

Voor Martínez zijn het enigszins vreemde tijden, nu de competitie voorlopig stil ligt vanwege de coronacrisis in Europa. Hij doet er echter alles aan om thuis fit te blijven, mocht de Eredivisie binnenkort weer worden hervat. "Ik zie dat het coronavirus in Nederland goed wordt aangestuurd, want er zijn goede maatregelen genomen. Ik train nu thuis, ren in het park en volg de schema’s van de Ajax-trainers om fit te blijven."