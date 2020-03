Shota Arveladze stipt klein minpuntje aan bij ‘hele mooie club’ Ajax

Shota Arveladze kwam in 1997 als relatief onbekende binnen bij Ajax. Zijn eerste jaar in Amsterdam was een daverend succes, want de Georgische aanvaller legde gelijk beslag op de landstitel en de TOTO KNVB Beker. Arveladze, die in totaal vier seizoenen aan Ajax verbonden was, denkt nog steeds met veel plezier terug aan de Nederlandse periode in zijn spelersloopbaan.

Arveladze merkte dat hij gelijk werd geaccepteerd door zijn ploeggenoten bij Ajax. "Dat was een fantastisch moment", vertelt de huidige trainer van Pakhtakor Tashkent uit Oezbekistan in een interview met Ajax Showtime. "Ik voelde dat ik één van hen was. Daarnaast hadden we in het eerste jaar een fantastisch seizoen. We wonnen de dubbel, speelden geweldige wedstrijden en maakten geweldige doelpunten." Arveladze eindigde met 25 treffers op de tweede plaats op de topscorerslijst. Alleen Nikos Machlas (Vitesse) deed het met 34 doelpunten nóg beter.

De oud-aanvaller vindt Ajax een ‘hele mooie club met historie’, maar hij benadrukt tevens dat het voor spelers soms ook een moeilijke club kan zijn. "Ik voelde me speciaal, de sfeer was geweldig en alles wat ik over Ajax kan zeggen is positief, maar dat geldt niet voor iedereen. Spelers die niet bij Ajax slaagden kregen vaak negatieve reacties van de fans." Die houding zorgde soms voor verbazing bij Arveladze. "Ik vind dat elke club zijn eigen spelers moet accepteren en respecteren."

Arveladze volgt Ajax nog steeds op de voet. "Ik denk dat er tijdens de afgelopen 25 jaar een hoop is veranderd. Goede veranderingen", concludeert de voormalig Ajacied. "Er zijn veel speciale personen die hun leven geven om de club te laten slagen en succes te hebben." Arveladze is onder de indruk van de werkzaamheden van voormalig ploeggenoot Edwin van der Sar, algemeen directeur bij Ajax, en directeur voetbalzaken Marc Overmars. "Marc en Edwin weten hoe te slagen, ze weten wat de club nodig heeft en overwinnen grote uitdagingen. Dus ik denk dat Marc en Edwin geweldig werk leveren voor de club."