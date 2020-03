‘Ik dacht dat hij een grapje maakte toen hij zei dat ik het coronavirus had’

Manolo Gabbiadini was vorige week de tweede speler in de Serie A bij wie het coronavirus werd aangetroffen, na Daniele Rugani van Juventus. De aanvaller van Sampdoria, 28 jaar, maakt het inmiddels goed en heeft naar eigen zeggen nauwelijks problemen ondervonden. De verbazing was dan ook groot toen de teamarts van Sampdoria aan Gabbadini liet weten dat hij positief had getest op het coronavirus.

“Als de dokter me had gezegd dat ik een dag had moeten wachten, dan had ik de test niet eens gedaan, want ik voelde me goed”, verzekert Gabbiadini in gesprek met Italiaanse media. Het was namelijk zijn vrouw die adviseerde om contact te zoeken met de medische staf van de club. “Misschien was ik dan wel naar de markt gegaan en had ik geriskeerd dat ik een ouder persoon zou besmetten, zonder dat ik het zou weten. Die gedachte kwelt me.”

Gabbiadini sliep dinsdag 10 maart slecht en voelde zich ’s ochtends ietwat duizelig. “Ik voelde warm aan. Ik nam voor de zekerheid mijn temperatuur op en die was 37,5 graden, dus geen serieuze koorts.” Twee dagen later, op donderdag 12 maart, voelde hij zich weer helemaal goed, maar hij liet zich toch testen. “Toen belde de dokter om me te vertellen dat ik het coronavirus had. Ik dacht dat hij een grapje maakte, want mijn temperatuur was alweer naar een normaal niveau gezakt.”

Sampdoria werd vorige week met zeven besmette spelers hard getroffen door het coronavirus. De club heeft ervoor gekozen om geen mededelingen meer te doen, maar de Italiaans international denkt dat de strijd tegen de pandemie alleen gewonnen kan worden met social distancing. “Ik denk dat er veel meer mensen besmet zijn zonder dat ze het weten. Ik heb zelf ook geen idee hoe ik het virus heb opgelopen. Dit gevecht kan alleen gewonnen worden met social distancing, het respecteren van de regels en thuisblijven.”

“Ik denk dat iedereen het probleem onderschat heeft.” In Italië zijn sinds vrijdag 793 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dat is het hoogste aantal op één dag sinds de uitbraak van het virus in het land. Het totale aantal doden steeg daarmee tot 4825, zeiden de autoriteiten zaterdag in Rome. Het aantal besmettingen in Italië is toegenomen van 47.021 tot 53.578, een stijging van 13,9 procent. Donderdag haalde Italië China in als het land met de meeste doden door het zeer besmettelijke virus.