Vertonghen schiet uit zijn slof op Twitter: ‘Er moeten flinke boetes komen’

De wereld is in de greep van het coronavirus, maar dat besef is schijnbaar nog niet bij iedereen even groot. Jan Vertonghen ergert zich behoorlijk aan mensen die de voorzorgsmaatregelen in Engeland aan hun laars lappen, zo laat hij zondagochtend weten op Twitter. De verdediger van Tottenham Hotspur vindt dat Engelsen die de regels overtreden een boete zouden moeten krijgen.

"Iedereen die de veiligheidsmaatregelen aan zijn laars lapt, zou flink beboet moeten worden", schrijft de boze Vertonghen op Twitter. "Dat geld kan dan terugvloeien naar de gezondheidszorg, naar dokters, verpleegsters en mensen die vitale beroepen uitoefenen." De Belgische verdediger sluit af met de hasthag #SocialDistancing. De oproep van Vertonghen kan op de sociale media op veel waardering rekenen.

Should fine big time for everyone who’s not respecting the protection measures and give the money back to NHS, doctors, nurses, key workers etc... #SocialDistancing — Jan Vertonghen (@JanVertonghen) March 22, 2020

De Britse premier Boris Johnson heeft al verschillende maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Alle scholen in het basis- en voortgezet onderwijs zijn afgelopen vrijdag gesloten. Daarnaast blijven ook veel werkplekken leeg, daar mensen geadviseerd wordt om thuis te werken. Desondanks gaan veel mensen nog naar restaurants, cafe’s en pubs, tot ergernis van onder meer Piers Morgan. De presentator van ITV roept Johnson dagelijks op om een totale lockdown in te voeren in Groot-Brittannië. In Engeland zijn al meer dan honderd mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Het aantal besmettingen gaat richting de 3.000.

De Premier League ligt vanwege de coronacrisis tot tenminste 30 april stil, waar eerder nog 4 april als einddatum werd genoemd. Verschillende Engelse media verzekeren dat er door de FA wordt gewerkt aan een plan om de competitie op 1 juni te hervatten en binnen zes weken alle wedstrijden te laten spelen. Het nieuwe seizoen zou dan op 8 augustus beginnen. De financiële schade zou in dat geval het minst groot zijn.