Engelse media publiceren details over hervatting van Premier League

De Premier League wordt vermoedelijk 1 juni hervat. Het is de bedoeling om de competitie dan in zes weken tijd af te ronden. Het nieuwe seizoen begint, na een korte pauze, op 8 augustus. Engelse media melden zondag dat dat nu het scenario is waaraan gewerkt wordt. De financiële gevolgen zouden met dit plan het minst groot zijn.

De Engelse competitie ligt sinds 13 maart stil vanwege de uitbraak van het coronavirus. Het was eerst de bedoeling 4 april weer te voetballen, later werd die periode verlengd tot 30 april. Het plan om ook in juli door te voetballen, kan nog wel wat gevolgen hebben. Veel contracten van spelers lopen eind juni af. De wereldvoetbalbond FIFA heeft al aangegeven mee te willen werken aan dispensaties.

In het plan staat ook dat de eerste wedstrijden na de hervatting nog wel zonder publiek worden gespeeld. In het Verenigd Koninkrijk zijn ruim 5.000 duizend gevallen van het coronavirus bekend en 233 patiënten zijn overleden. Sinds vrijdagavond zijn zelfs alle cafés, theaters en andere uitgaansgelegenheden in het land dicht om het virus beter te kunnen bestrijden.

In de Premier League zijn nog negen speelronden te gaan. De wedstrijden Manchester City - Arsenal en Sheffield United - Aston Villa moeten nog wel ingehaald worden. Koploper Liverpool heeft nog twee overwinningen nodig om de eerste landstitel in dertig jaar tijd binnen te slepen.

Het coronavirus heeft komende zomer ook gevolgen voor de transfermarkt, zo zegt sporteconoom Christoph Breuer zondag tegen het Duitse persbureau DPA "Er zal zeker een deuk in de markt zichtbaar zijn. Vooral voor de voetballers achter de echte top, zal niet direct meer de hoofdprijs worden betaald", denkt Breuer.

Voor de beste voetballers van de wereld zal er niet direct veel veranderen, verwacht Breuer. “De 'supersterren' blijven van grote waarde voor topclubs. Dit zijn vaak clubs met investeerders die mogelijk zelfs de financiële crisis goed kunnen compenseren.” De crisis zal er volgens de sporteconoom voor zorgen dat clubs gaan werken met een smallere selectie. Ook op andere gebieden zullen clubs moeten kijken naar hoe ze de kosten omlaag kunnen brengen.