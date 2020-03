Barcelona wil RB Leipzig 55 miljoen euro bieden

De kans is groot dat Aaron Hickey in de zomer een transfer maakt. De zeventienjarige linksback van Hearts, in januari nog begeerd door AC Milan, geniet concrete interesse van Celtic en Crystal Palace. (Daily Record)

Ook Liverpool mengt zich in de race om Fabián Ruiz. De middenvelder annex Spaans international van Napoli staat voor komend seizoen ook hoog op de verlanglijst van Real Madrid, Manchester United en Barcelona. (The Sun)

Indien Samuel Umtiti in de zomer uit het Camp Nou vertrekt, is de Spaanse club bereid om 55 miljoen euro voor de verdediger van RB Leipzig neer te tellen.

David Alaba lijkt in ieder geval geen optie meer in Catalonië. Naast het feit dat Bayern München niet tot verkoop wil overgaan, eist de Oostenrijks international een veel hoger jaarsalaris dan de acht miljoen euro van nu. (BILD)

De toekomst van Jesse Lingard en Andreas Pereira bij Manchester United is ongewis. In de periode voordat de Premier League werd stilgelegd kwam het duo al amper aan spelen toe en een dubbele verkoop in de zomer is dan ook een optie.