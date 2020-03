Luuk de Jong: ‘Siem zei: ‘Ik ben nog nooit zo van de mat getikt’’

Luuk de Jong houdt vanuit Spanje nog altijd het wel en wee omtrent PSV in de gaten. De aanvaller maakte afgelopen zomer de overstap van Eindhoven naar Sevilla, na een periode waarin hij onder meer drie landstitels vierde en gedeeld topscorer van de Eredivisie. PSV kent sinds het vertrek van De Jong echter een roerig seizoen. “Die crisis bij PSV heeft me eerlijk gezegd wel pijn gedaan”, bekent de Oranje-international.

“Als ik het dan zo in elkaar zie donderen, doet dat wel iets met me. Maar ik zit in Sevilla, dus ik ben ook machteloos. Dat het zo heftig ging, heeft me wel verrast”, erkent De Jong in gesprek met Voetbal International. “Ik ken de spelers en de trainers, ze begonnen nog erg goed aan het seizoen. Toen Steven Bergwijn en Donyell Malen wegvielen, werd het minder.”

“In Nederland is het toch moeilijk op te vangen als een paar van je beste spelers geblesseerd raken.” De Jong vond het ‘verschrikkelijk’ dat een clubicoon als Mark van Bommel zijn ontslag kreeg. “Maar het blijft voetbal, je weet dat sommige dingen op een gegeven moment niet meer zijn tegen te houden. Dat gebeurt overal, dus ook bij PSV. Het blijft topsport. Ik heb daarna in de media alles in geuren en kleuren kunnen volgen.”

De Jong is benieuwd hoe Roger Schmidt, de nieuwe trainer van PSV vanaf volgend seizoen, het ervan af gaat brengen. “'Ik kan me die wedstrijden van Red Bull Salzburg tegen Ajax nog herinneren. Toen ik na afloop met mijn broer Siem sprak, zei hij: 'Ik ben nog nooit zo van de mat getikt'. Het is continu vol gas, overal druk en achter alles zit een idee. Alles klopte, al kan het niet elke wedstrijd zo. Het kan zomaar een goede zet zijn van PSV, want ik denk dat je met een topclub in Nederland heel goed zo kunt spelen.”