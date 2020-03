‘De topclubs zitten niet meer op Mario te wachten, ook niet transfervrij’

Lothar Matthäus denkt niet dat Mario Götze ooit nog voor een topclub zal spelen als hij komende zomer bij Borussia Dortmund vertrekt. De nog altijd maar 27-jarige middenvelder heeft een aflopend contract en de kans is klein dat beide partijen met elkaar doorgaan. De wereldkampioen van 2014 wil zijn jaarsalaris van tien miljoen euro behouden, ondanks het feit dat hij dit seizoen relatief weinig aan spelen toekomt.

Bijna zes jaar geleden, toen Götze de winnende treffer tegen Argentinië in de finale van het WK in Brazilië maakte, lag de wereld nog aan de voeten van de Duitser. Blessureleed en een stofwisselingsziekte zorgden ervoor dat zijn loopbaan echter in het slop is geraakt. “Ik denk dat de topclubs niet meer op Mario zitten te wachten, ook niet als hij transfervrij is. Hij heeft een hoog salaris”, voorziet Matthäus, een van de beste Duitse voetballers ooit, in gesprek met Duitse media.

“Ik hoop dat Mario op een dag weer zijn niveau haalt, maar daar heeft hij het vertrouwen van een club voor nodig, het vertrouwen van een trainer en het vertrouwen in zichzelf”, benadrukt de man die op vijf WK’s aanwezig was. “Als hij dat heeft, kan hij een herstart maken. Mario moet zichzelf hervinden. Het is niet iets fysieks, maar mentaals. Hij heeft al zo veel in zijn leven bereikt. Mario heeft ons naar de wereldtitel geschoten, hij heeft topjaren bij Dortmund gehad en liet het zo nu en dan ook bij Bayern München zien.”

“Götze heeft nog steeds een grote naam, maar hij moet niet al te hoog in de boom gaan zitten”, verwijst Matthäus naar de financiële kant van het verhaal. “Als hij financieel niet wil inleveren, dan raad ik hem aan om naar de Verenigde Staten te gaan. Of naar China.” Götze keerde in 2016, na drie seizoenen Bayern, voor 22 miljoen euro terug naar Dortmund. Ook bij BVB slaagde hij er niet in zijn niveau van weleer te halen. Dit seizoen staat de teller om en nabij op zeshonderd minuten in alle competities.