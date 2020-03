‘Alleen maar goed als er elke dag Premier League-voetbal op tv is’

De Engelse voetbalbond (FA) besloot afgelopen week om al het voetbal in de professionele competities minstens tot het einde van de maand april uit te stellen. In het Verenigd Koninkrijk zijn ruim 5.000 duizend gevallen van het coronavirus bekend en 233 patiënten zijn overleden. Sinds vrijdagavond zijn zelfs alle cafés, theaters en andere uitgaansgelegenheden in het land dicht om het virus beter te kunnen bestrijden.

De Europese voetbalbond UEFA wil dat alle competities uiterlijk 30 juni zijn afgerond, maar de vraag is hoe realistisch dat is. Southampton-directeur Martin Semmens suggereert hoe dan ook dat de Premier League kan worden hervat voordat alle beperkingen rond het coronavirus in Engeland zijn opgeheven. “Als iedereen veilig is, en we geen gebruik maken van de zorg en de diensten van de politie, denk ik dat de overheid wil dat we snel weer gaan spelen, omdat we entertainment bieden.”

“Het zou een signaal zijn dat het land terugkeert naar een normale situatie”, vertelt de sportbestuurder in gesprek met BBC Sports. “Als er iedere dag Premier League-voetbal op televisie is en mensen moeten nog een maand thuisblijven, dan kan dat alleen maar iets goeds zijn.” Semmens pleit zodoende voor wedstrijden zonder publiek; een maatregel die voor veel weerstand zou zorgen. “We zijn natuurlijk niet belangrijker dan de zorg, maar wij kunnen entertainment bieden en laten zien dat we op de weg terug zijn.”

Veel clubs in de Premier League hebben nog negen wedstrijden te spelen. Koploper Liverpool heeft nog zes punten nodig om de eerste landstitel sinds 1990 veilig te stellen.