Ophef in Engeland: Dele Alli feestte er twee nachten op rij op los

De kranten in Engeland verzekeren zondag dat Dele Alli zich afgelopen week niet bepaald aan de aanbevelingen van Tottenham Hotspur in deze tijd van het coronavirus heeft gehouden. Terwijl de Premier League al enige tijd stilligt én vooralsnog pas eind april zal worden hervat, was Alli twee nachten op rij in het uitgaansleven van Londen te vinden.

De clubs in de Premier League hebben de trainingen afgelast en de spelers opgedragen dan wel aanbevolen om thuis te blijven en op die manier het coronavirus tegen te gaan. Ook zouden er ‘isolatiemaatregelen’ richting de duurbetaalde voetballers zijn genomen. Het gebruik van het openbaar vervoer is bijvoorbeeld ten strengste verboden.

Alli, goed voor een weeksalaris van 115.000 euro, zou desalniettemin twee nachten op rij clubs als Tape, Cirque le Soir en Libertine hebben bezocht, samen met zijn vriendin Ruby Mae en enkele vrienden. De nodige cocktails en shots zouden zijn genuttigd. Ook voetballers als Kyle Walker, James Maddison, Ben Chilwell en Riyad Mahrez waren één nacht in de VIP-gedeeltes te vinden. De publicatie vindt op sociale media gretig aftrek en de kritiek is niet van de lucht.

“Het is van de gekke dat uitgaan het eerste is wat voetballers doen zodra het voetbal is afgelast”, zo laat een anonieme getuige weten. “Het was één groot feest.” In het Verenigd Koninkrijk zijn ruim 5.000 duizend gevallen van het coronavirus bekend en 233 patiënten zijn overleden. Sinds vrijdagavond zijn zelfs alle cafés, theaters en andere uitgaansgelegenheden in het land dicht om het virus beter te kunnen bestrijden.

De clubs in de Premier League hebben de spelers individuele programma’s gegeven om thuis mee aan de slag te gaan zolang er niet gezamenlijk getraind wordt. “Manchester City heeft ons een trainingsschema gegeven”, vertelde Manchester City-verdediger Aymeric Laporte afgelopen week. “Ze vertrouwen in je en je moet professioneel zijn. We doen wat de club zegt. Als de competitie wordt hervat, moeten we in topconditie zijn. We houden ons hieraan, het is goed voor je gezondheid.”