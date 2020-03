Marouane Fellaini bij terugkeer in China positief getest op coronavirus

Marouane Fellaini is positief getest op het coronavirus, zo meldden Chinese media enkele uren geleden op basis van een rapport van de gezondsheidsinstantie in Shandong. De 32-jarige middenvelder van Shandong Luneng is daarmee de eerste voetballer uit de Chinese Super League die met het virus kampt. China is bang dat het virus via het buitenland opnieuw voet aan grond krijgt. Wie het land binnenkomt, wordt daarom uitgebreid onderzocht.

Fellaini arriveerde op 20 maart met de trein in Jinan, waar hij een test onderging. Het is niet duidelijk waar en hoe de Belg het virus heeft opgelopen. Hij verbleef enige tijd in Dubai en pakte vanuit Singapore een vliegtuig naar China, waarna hij een treinreis maakte, zo klinkt het in de Chinese media. Fellaini, ex-speler van Standard Luik, Everton en Manchester United, maakte vorig jaar de overstap naar Shandong Luneng. In zijn eerste jaar was hij goed voor dertien goals en de club eindigde als vijfde in de competitie.

Voor Fellaini opnieuw op het trainingsveld bij Shandong Luneng mocht staan, moest de middenvelder sowieso verplicht veertien dagen in quarantaine. Een maatregel die voor elke inkomende Europeaan geldt in China. Bij die eerste testen zou Fellaini nu positief getest hebben op het coronavirus. De Chinese autoriteiten maken zich sterk voor de hervatting van de competitie op 18 april.

Marouane Fellaini returned to China today: before restart training the Belgium midfielder is subject to 14-day quarantine, which is mandatory for all returnees. More foreign players & coaches will return for the next few days. The first mission after arrival is 14-day quarantine. pic.twitter.com/Q7QheaLSFn — Titan Sports Plus (@titan_plus) March 20, 2020

Stap voor stap worden de maatregelen in China versoepeld. De afgelopen weken zijn steeds grotere delen van China als ‘laagrisicogebied’ bestempeld. Dat zijn gebieden waar veertien dagen lang geen enkele lokale besmetting is vastgesteld. Sinds afgelopen dinsdag mogen in Wuhan, het absolute epicentrum van de pandemie, mensen die minstens zeven dagen geen symptomen hebben vertoond kort naar buiten. Maar het is nog steeds verboden om vrij door de miljoenenstad te reizen.

De focus van China ligt nu vooral op geïmporteerde besmettingen, circa veertig per dag. Enkele waarnemers vrezen voor een tweede golf van infecties omdat veel Chinese expats en studenten terugkeren uit Europa naar hun thuisland. Ze zouden vooral via grote steden zoals Peking, Shanghai en Shenzhen het land binnenkomen. In China zijn volgens de autoriteiten ruim 81.000 mensen besmet met het coronavirus, van wie een groot deel in Wuhan. Meer dan 72.000 mensen in China zijn inmiddels hersteld.