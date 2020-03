Steven Bergwijn plaatst enorme pijn en slapeloze nacht in perspectief

Steven Bergwijn herstelt voorspoedig van de enkelblessure die hij eerder deze maand opliep in het competitieduel van Tottenham Hotspur met Burnley (1-1). De Oranje-international voelde zich in de dagen nadat hij geblesseerd raakte beroerd, maar is inmiddels op de weg terug.

Via het officiële clubkanaal van Tottenham geeft Bergwijn zaterdag een update over zijn revalidatie. "Ik maak progressie. Zoals je ziet, kan ik inmiddels weer lopen", zo laat de vleugelaanvaller optekenen. Bergwijn maakte tegen Burnley de negentig minuten vol, doordat Tottenham al was uitgewisseld op het moment dat hij een tackle op zijn enkel te verwerken kreeg.

"Toen ik die trap kreeg wist ik direct dat het een serieuze blessure was", vervolgt Bergwijn. "Ik had zoveel pijn en kon er 's nachts niet van slapen. Ik wist dus direct dat het mis was. Maar nu moet ik weer sterker terugkomen. Zulke dingen gebeuren nu eenmaal." Tottenham-manager José Mourinho vertelde kort na het duel met Burnley dit seizoen niet meer op Bergwijn te rekenen. Mogelijk kan de voormalig PSV’er de Londense formatie deze voetbaljaargang echter toch nog van dienst zijn, nu de Premier League stilligt vanwege de coronacrisis.

Bergwijn beseft echter dat het voetbal op dit moment van ondergeschikt belang is. "Het is een moeilijke tijd voor iedereen. Als ik zie hoe de mensen in Nederland thuis moeten blijven… Ik heb nog niet het idee dat het hier in Engeland al zoals daar is, maar het is een lastige tijd. We moeten het samen doen. Het gaat niet alleen om ons, maar nu vooral om families en de mensen buiten de club. Het gaat niet meer over voetbal, het gaat over je gezondheid en dat is het belangrijkste."