Voormalig voorzitter Real Madrid overleden aan coronavirus

Lorenzo Sanz is zaterdag op 76-jarige leeftijd overleden. De oud-voorzitter van Real Madrid werd eerder deze week in het ziekenhuis opgenomen na besmetting met het coronavirus en werd sindsdien kunstmatig in coma gehouden. Diverse Spaanse media weten nu echter te melden dat Sanz de strijd tegen het longvirus toch heeft moeten opgeven.

Sanz werd begin deze week opgenomen op de intensive care en werd sindsdien kunstmatig in leven gehouden. Zijn zoon liet eerder vandaag tegenover diverse Spaanse media al weten dat de toestand van zijn vader kritiek was. "Hij knokt als de kampioen die hij is, maar na twee dagen met steeds minder krachten. Hopelijk voltrekt zich dankzij onze steun alsnog een mirakel."

Sanz was tussen 1995 en 2000 voorzitter van Real Madrid. Onder zijn bewind kwamen onder anderen Roberto Carlos, Clarence Seedorf, Davor Suker en Predrag Mijatovic naar de Spaanse grootmacht en won Real Madrid tweemaal de Champions League (1998 en 2000), het WK voor clubs (1998) en de landstitel (1997). Hij verloor de presidentsverkiezingen in 2000 van Florentino Pérez. Sanz was na zijn periode in het Santiago Bernabéu ook nog even voorzitter van Málaga.

Spanje is na Italië het land in Europa met de meeste geregistreerde coronabesmettingen: 25.374 om 53.578. In de afgelopen 24 uur overleden in Spanje 285 mensen ten gevolge van het coronavirus. Daarmee staat de teller in het land nu op 1378 doden.