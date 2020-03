Van Persie spreekt zich uit over gevoelig onderwerp: ‘Ik ben voorstander’

De BeNeLiga is onder veel voetbalsupporters een gevoelig onderwerp, maar Robin van Persie ziet een fusering van de Belgische en Nederlandse competitie wel zitten. De oud-aanvaller denkt dat het algehele niveau van de clubs omhoog zou gaan bij een fusering.

De BeNeLiga is al jarenlang onderwerp van discussie in België en Nederland, maar tot dusver kwam de competitie nog niet van de grond. Als het aan Van Persie ligt, komt daar echter verandering in. "Ik denk wel dat ik voorstander ben. Je wilt zo veel mogelijk wedstrijden spelen met zoveel mogelijk weerstand, daar word je alleen maar beter van", vertelt de topscorer aller tijden van het Nederlands elftal in gesprek met Omnisport.

Volgens Van Persie ontbreekt voor de grote ploegen in de Eredivisie vaak de prikkel om te presteren. "In Nederland speel je ook, zeker als grotere club, thuiswedstrijden met niet al te veel weerstand. Er zitten er wel een aantal tussen, maar als je die wedstrijden kunt vervangen door wedstrijden tegen Anderlecht, Gent, Genk... Waarom niet?", vraagt de voormalig spits van onder meer Feyenoord en Arsenal zich af.

Vorige maand bleek uit een enquête van Voetbal International nog dat slechts vier Nederlandse clubs voor een BeNeLiga zijn: Ajax, FC Utrecht, ADO Den Haag en PEC Zwolle. Sparta Rotterdam, Willem II, Fortuna Sittard, Heracles Almelo, sc Heerenveen, FC Emmen en FC Groningen zijn tegen een fusering, terwijl Feyenoord, PSV, VVV-Venlo, Vitesse, AZ, RKC Waalwijk, FC Twente neutraal zijn. "Ik denk dat het alleen maar goed zou zijn, voor zowel de Nederlandse competitie als de Belgische. En het is ook gewoon lekker in de buurt, het is niet dat je heel ver moet reizen", aldus Van Persie.