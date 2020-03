Paulo Dybala en Oriana Sabatini positief getest op coronavirus

Paulo Dybala is positief getest op het coronavirus, zo maakt de Argentijnse aanvaller van Juventus vanavond zelf bekend via Instagram. Dybala is na Daniele Rugani en Blaise Matuidi de derde voetballer van Juventus die besmet is met het longvirus. Behalve Dybala zelf is ook zijn partner Oriana Sabatini positief getest.

Op 13 maart ontkende Dybala nog dat hij besmet was geraakt met het coronavirus. De aanvaller voelde zich genoodzaakt om via Twitter te reageren, nadat er in de Italiaanse media geruchten op waren gedoken over een besmetting. "Hallo iedereen, ik wil bevestigen dat het goed met mij gaat en dat ik vrijwillig in isolatie zit. Bedankt allemaal voor de berichten en ik hoop dat het goed met jullie gaat", zo schreef Dybala. Hij begeleidde zijn tweet toen met de hashtags #NoFakeNews en #coronavirus.

Dybala laat vanavond opnieuw van zich horen via social media, maar moet nu mededelen dat hij positief is getest op het coronavirus. Hij en zijn vriendin Sabatini maken het echter goed. "Hallo iedereen. Ik wilde jullie informeren dat we de resultaten hebben ontvangen van de tests en Oriana en ik zijn beiden positief getest. Gelukkig verkeren we in perfecte conditie. Bedankt voor jullie berichten."

Juventus bevestigt dat Dybala na Rugani en Matuidi de derde selectiespeler is die positief is getest op het coronavirus. Net als eerder Rugani en Matuidi vertoont ook Dybala geen symptomen, verzekert de Italiaanse grootmacht. Wel zal Dybala voorlopig in quarantaine blijven en zal gezondheid gemonitord blijven worden als gebruikelijk.