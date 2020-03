Juventus hikt tegen clausule van 75 miljoen aan: ‘We zijn bereid te praten’

De voetbalwereld is momenteel weliswaar lam gelegd door het coronavirus, maar Juventus blijft achter de schermen zoeken naar versterkingen voor volgend seizoen. La Vecchia Signora heeft recentelijk namelijk bij Santos geïnformeerd naar de beschikbaarheid van Kaio Jorge, zo bevestigt directeur José Carlos Peres van de Braziliaanse topclub dit weekeinde.

Kaio Jorge is een achttienjarige centrumspits die pas vijftien wedstrijden speelde in de hoofdmacht van Santos. Daarin kwam de Braziliaans jeugdinternational tot slechts één doelpunt, maar de belangstelling voor hem is desondanks groot. "Het is geen geheim dat Kaio Jorge behoorlijk begeerd wordt. Maar als we niet binnen een bepaalde periode een acceptabel bod ontvangen, zullen we hem tot het einde van het seizoen behouden", vertelt Peres zaterdag aan diverse Braziliaanse media. De Braziliaanse competitie moet normaliter begin mei beginnen, waardoor een zomers vertrek van Kaio Jorge naar Europa voor Santos middenin het seizoen zou vallen.

Peres verklapt dat Juventus een van de clubs is die bij Santos navraag heeft gedaan over Kaio Jorge. De Italianen hikken voorlopig echter aan tegen de forse transferclausule van 75 miljoen euro die de tiener in zijn tot medio 2021 doorlopende contract heeft staan. "Juventus heeft geïnformeerd, maar nog geen officieel bod uitgebracht. Ik heb hen verteld dat de transferclausule van Kaio Jorge 75 miljoen euro bedraagt, maar we zijn bereid te praten. We denken aan een transfersom van rond de 30 miljoen euro, maar onderhandelen niet alleen met Juventus."

Peres legt uit dat Santos er bewust voor kiest om transferclausules op te nemen in de contracten van zijn spelers. "Ze beschermen ons tegen de economische kracht van de grote Europese clubs. Door de clausules zijn de clubs genoodzaakt om met ons te spreken over een speler die ze willen hebben", aldus de beleidsbepaler, die tot slot beweert dat de coronacrisis niet veel verandert aan de gebruikelijke gang van zaken op de transfermarkt. "Het voetbal ligt dan misschien wel stil nu door de coronacrisis, maar op de transfermarkt verloopt alles als gebruikelijk."