Frenkie de Jong, Cristiano Ronaldo en collega’s slaan handen ineen

De voetbalwereld ligt vanwege de uitbraak van het coronavirus grotendeels stil en in veel landen is inmiddels een lockdown van kracht of worden mensen aangeraden zoveel mogelijk binnen te blijven. Nike heeft zich zaterdag via een grote actie op social media achter deze oproep geschaard en de boodschap van het sportmerk wordt door veel voetballers onderschreven.

Onder meer Cristiano Ronaldo en Frenkie de Jong delen de oproep van Nike. “Als je ooit gedroomd hebt om voor miljoenen mensen verspreid over de hele wereld te spelen, is dit je kans. Speel binnen, speel voor de wereld”, luidt de boodschap, gevolgd door de hashtags #staysafe, #playinside en #playfortheworld.

De actie van Nike wordt verder gedeeld door een keur aan voetballers, waaronder Nicolai Jörgensen, Lasse Schöne, Martin Ödegaard, Mauro Icardi, Chrisitan Eriksen, Joël Veltman, Stefan de Vrij en Thibaut Courtois. Ook bekende namen uit andere sporten als Tiger Woods scharen zich achter de tekst.

Voetballers zitten door de stillegging van bijna alle Europese competities momenteel werkloos thuis. Doordat er vanwege de coronacrisis ook niet in groepsverband getraind mag worden, zijn zij genoodzaakt om zichzelf met individuele oefeningen fit te houden. Veel spelers delen daarom samen met de boodschap van Nike een foto waarop zij thuis aan het sporten zijn.