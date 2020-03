‘Toen Barcelona mij vroeg om af te wachten, was alles al bijna rond’

Dani Olmo werd tijdens de winterse transferperiode genoemd bij enkele van de grootste clubs van Europa. De spelmaker koos er uiteindelijk wel voor om Dinamo Zagreb te verlaten, maar zijn keuze wat betreft zijn nieuwe werkgever zorgde wel voor enige verrassing. Olmo maakte namelijk voor twintig miljoen euro de overgang naar RB Leipzig, dat hem wist te overtuigen met een uitgestippeld toekomstplan.

“Ik had verschillende aanbiedingen liggen, niet alleen uit Spanje, maar ook uit Italië en Engeland. Leipzig was echter het team dat het meest zijn best deed. De technisch directeur kwam langs in Zagreb om me te bezoeken en de trainer (Julian Nagelsmann, red.) belde me op om zijn interesse te tonen. Dat was enorm belangrijk voor mij”, blikt hij terug in gesprek met Mundo Deportivo.

“Het project dat ze mij aanboden was anders dan bij andere clubs. Het voelde goed en daardoor wist ik zeker dat dit de beste optie was. Ik weet welk pad ik wil bewandelen en wat ik moet doen om te slagen.” Olmo genoot een flink deel van zijn opleiding bij Barcelona en de Catalanen ondernamen eveneens een poging om hem terug te halen. Zo ver kwam het echter nog niet: “In november spraken ze met mijn zaakwaarnemers alsof ze de transfer zo snel mogelijk af wilden ronden, maar toen werd alles opeens uitgesteld.”

“En toen ze mij eind januari vroegen om af te wachten, was alles al bijna rond met Leipzig. Ik had toen al getekend, omdat ik naar een club wilde gaan die nu en in de toekomst een project voor mij klaar had liggen. Leipzig bood me iets aan wat andere teams niet deden. Ik ben naar de club gegaan die het meest vol bleef houden en het meest liet zien dat ze mij wilden hebben”, sluit de enkelvoudig international van Spanje af.