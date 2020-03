Nachtelijk bezoek aan shisha lounge tijdens coronacrisis leidt tot ophef

Amine Harit is in Duitsland onderwerp van gesprek. De middenvelder van Schalke 04 werd donderdag rond half 2 gespot in een shisha bar in Essen. Die Knappen hebben hun spelers eerder echter al op het hart gedrukt om vanwege de uitbraak van het coronavirus zo min mogelijk naar buiten te gaan. De bar had daarnaast vanwege de maatregelen tegen de coronacrisis helemaal zijn deuren niet mogen openen.

Harit werd ‘betrapt’ nadat omwonenden de politie hadden gebeld toen de bar midden in de nacht nog open bleek. Bij een controle werden naast het personeel nog tien andere aanwezigen aangetroffen, waaronder Harit. BILD weet toe te voegen dat alle aanwezigen er met een mondelinge waarschuwing van afgekomen zijn.

“Het klopt dat Amine daar met een bekende was, terwijl hij eigenlijk thuis onder de wol had moeten liggen. Het was een fout, dat ziet hij zelf ook in”, legt sportief directeur Jochen Schneider uit in gesprek met bovengenoemde krant. “Ik heb nog eens benadrukt hoe ernstig de situatie is.”

“In deze erge crisissituatie zijn dingen die gisteren nog normaal waren, vandaag niet meer te tolereren. Het spijt Amine enorm en het zal niet nog een keer voorkomen”, sluit Schneider af. Schalke speelde op 7 maart tegen TSG Hoffenheim zijn laatste wedstrijd, voordat de Bundesliga vorige week werd stilgelegd. Er zal in ieder geval tot begin april niet gevoetbald worden op de Duitse velden.