Schrik zat er goed in bij Matthijs de Ligt en AnneKee Molenaar

Matthijs de Ligt is negatief getest op het coronavirus. Hoewel ploeggenoten als Daniele Rugani en Blaise Matuidi wél besmet zijn met het virus, mankeert de verdediger annex Oranje-international van Juventus niets. Vriendin AnneKee Molenaar hoefde zodoende geen testen te ondergaan, vertelt vader en oud-voetballer Keje Molenaar in Tuttosport. De angst was niet ongegrond, zo blijkt.

“Voor de uitbraak was er wat angst, vooral omdat mijn dochter in de afgelopen maanden veel om is gegaan met Michela Persico, de vriendin van Rugani, die wél positief getest heeft op het coronavirus”, legt Molenaar aan de Italiaanse sportkrant uit. “Er is een prachtige vriendschap tussen AnneKee en Michela ontstaan. Dat is deels te danken aan Juventus en deels aan hun hondjes.”

“Ik moet zeggen dat Juventus de afgelopen dagen bewezen heeft meer dan een topclub te zijn”, benadrukt Molenaar. “Het voelde echt als een familie voor de jongens.” Het aantal bevestigde besmettingsgevallen in Italië steeg vrijdag met 5.986 naar 47.021. Van deze groep zijn 5.129 mensen genezen verklaard en liggen er 2.655 op de intensive care. De cijfers van zaterdag zijn echter nog niet bekendgemaakt.

Molenaar raadt De Ligt en zijn dochter dan ook aan om niet naar buiten te gaan. “Gelukkig, ook al is het niet hetzelfde, hebben ze de ruimte en apparatuur om thuis te trainen. Ze spelen pingpong, ze koken, ze maken schoon en kijken naar films. We zien elkaar via Facetime. Ze zijn erg verbonden met elkaar en gebruiken deze periode om tot rust te komen.”

“Afgezien van de huidige situatie, zijn AnneKee en Matthijs echt verliefd op Turijn en Italië. Het is hun eerste echte thuis, ze wonen voor het eerst samen en misschien ook om deze reden vind ik het niet dat ze te veel nostalgie hebben naar Amsterdam.” Molenaar ziet zijn schoonzoon nog jarenlang voor Juventus spelen. “Matthijs is sterker dan toen hij bij Ajax was en het is nog maar het begin. En misschien blijft hij tien jaar bij Juventus.”