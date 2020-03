Aartsrivalen Manchester United en Manchester City slaan handen ineen

Manchester United en Manchester City hebben hun krachten gebundeld en doneren samen 100.000 pond, een kleine 110.000 euro, aan de voedselbanken in en rond de Engelse stad. Die hebben het moeilijk vanwege de coronacrisis.

In antwoord op een initiatief van fans van beide clubs geven Manchetser City en Manchester United ieder een bedrag van 50.000 pond aan het Trussell Trust, een netwerk van meer dan 1200 voedselbanken. 'We zijn trots op de rol die onze fans spelen bij de hulp aan lokale voedselbanken. We weten dat deze goede doelen waarschijnlijk een grotere belasting zullen ondervinden door de impact van het coronavirus', meldden de clubs in een gezamenlijke verklaring.

“We zijn verheugd dat we samen met de fans hulp kunnen bieden aan de kwetsbare leden van onze City United.” De donaties helpen voedselbanken onder meer het verlies te compenseren dat ze lijden nu ze geen overgebleven voedingsmiddelen na voetbalwedstrijden ontvangen. De Engelse competitie ligt zeker tot eind april stil.

"Dit zijn ongekende tijden en onze gedachten zijn bij iedereen die getroffen is door COVID-19", schreef de Engelse voetbalbond (FA) afgelopen week in een verklaring. “Samen hopen we een manier te vinden om het seizoen af te maken, zodra het veilig is om dat te doen.” De regels van de FA schrijven voor dat de laatste wedstrijd van elke competitie in een seizoen voor 1 juni gespeeld dient te worden, maar daar maakt de bond voor dit seizoen een uitzondering op.

“Er is extra ruimte gecreëerd op de kalender door het EK uit te stellen, zodat we de nationale en Europese competities kunnen afronden. Daarbij blijft de gezondheid van spelers, staf en toeschouwers onze prioriteit”, benadrukte de FA. Veel clubs in de Premier League hebben nog negen wedstrijden te spelen. Koploper Liverpool heeft nog zes punten nodig om de eerste landstitel sinds 1990 veilig te stellen.