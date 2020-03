LeBron James negeert Messi in top drie; Babel laat Vondelpark verbaasd achter

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

In deze voetballoze periode beperken we ons niet alleen tot de sociale media van de voetballers. Basketbalicoon LeBron James nam zaterdag een livevideo op via Instagram en kreeg toen van een van zijn volgers de vraag gesteld wat zijn favoriete voetballer is. James gaf een enigszins verrassend antwoord, want behalve ‘iedere speler van Liverpool’, noemde hij ook Kylian Mbappé, Neymar en Cristiano Ronaldo. "Die gasten zijn legendes, man. Ik houd van die gasten. Ik houd van Cristiano Ronaldo, ik houd van Neymar, ik houd van Mbappé", aldus James, die in zijn rijtje van favoriete voetballers opvallend genoeg geen plek overhad voor Lionel Messi, met zes Ballon d’Or-zeges de succesvolste voetballer aller tijden op individueel vlak.





Het zal dit weekeinde in het Vondelpark in Amsterdam een gek gezicht zijn geweest voor veel mensen: Ryan Babel die tussen het normale volk zijn conditie op peil houdt. De ervaren Ajacied liet enkele recreatieve hardlopers zichtbaar verbaasd achter met het razende tempo waarmee hij zijn loopje uitvoerde.





Orkun Kökcü blijkt een fervent Netflixer. ‘Netflix for days’, zo luidt de routine van de beloftevolle Feyenoorder.





Prachtig nieuws voor Urby Emanuelson: de middenvelder van FC Utrecht liet zaterdag via Instagram weten binnenkort voor de derde keer vader te worden.





Ook Wout Weghorst verwacht spoedig een kind met zijn partner. ‘Van ons mag je komen kleine frummel!’, schrijft de Nederlandse spits op Instagram.





Tom Beugelsdijk werd onlangs al vader en probeert in deze barre tijden met volle teugen te genieten van zijn gezinnetje.





Nu ook in Engeland alle scholen zijn gesloten vanwege het coronavirus, zal James Milner thuis moeten toezien op het huiswerk van zijn kinderen. De routinier van Liverpool zal niet accepteren dat de kantjes ervan af worden gelopen en heeft alvast voorzorgsmaatregelen genomen.





Een fraai jubileum voor Rafael van der Vaart: de oud-voetballer is sinds zaterdag precies vier jaar samen met handbalster Estavana Polman. Samen hebben zij een dochtertje. ‘Zelfs in lockdown is het fijn samen’, schrijft Van der Vaart op Instagram.





Radamel Falcao moet tijdens de coronacrisis ook helpen in het huishouden, zo blijkt uit de Instagram Stories van zijn partner Lorelei Tarón.





Ronald de Boer zit ongeveer in hetzelfde schuitje als Falcao, blijkt uit onderstaande Tweet die de oud-voetballer en analist onlangs de wereld inslingerde.





Danny Makkelie is behalve scheidsrechter ook politieagent en dus gaat voor hem het normale leven gewoon door. Makkelie heeft ondertussen wel een ‘voetballoze (verveel)baard’ laten staan.





Ook Kevin Prince-Boateng heeft een ander uiterlijk dan gewoonlijk: de middenvelder van Besiktas heeft zichzelf een nieuw kapsel laten aanmeten.





Tot slot blijven diverse voetballers, waaronder Nigel de Jong en Kevin Trapp, op creatieve wijze aan hun fysiek werken.