Van der Vaart slaat alarm: ‘Straks is Steven Berghuis ook nog weg?’

Steven Berghuis kent sinds zijn komst naar Feyenoord elk seizoen goede persoonlijke statistieken, maar het aanvoerderschap lijkt de aanvaller deze voetbaljaargang extra goed te hebben gedaan. Berghuis is samen met Cyriel Dessers gedeeld topscorer van de Eredivisie, met ieder vijftien doelpunten, en leek een zekerheidje in de EK-selectie van bondscoach Ronald Koeman alvorens het toernooi naar volgend jaar werd verschoven.

Toen Feyenoord de landstitel won en Berghuis definitief van Watford werd overgenomen, was hij nog niet de onbetwiste sterspeler. “Hij moest het plezier in voetbal terugkrijgen”, vertelt toenmalig trainer Giovanni van Bronckhorst op zijn beurt. “Ik heb dat zelf ook meegemaakt. Bij Arsenal speelde ik niet meer. Toen wilde Frank Rijkaard me bij Barcelona. Ging ik van de bank bij Arsenal naar de basis bij Barcelona. Op zo’n moment kijk je vooral naar jezelf. Hij is nu echt de leider, heeft het voortouw genomen, na het afscheid van eerst Dirk Kuijt en later Robin van Persie.”

“Hij is een bepalende speler en zal na het seizoen een stap willen maken, hoe anders het ook allemaal loopt nu het hele voetbal is stilgevallen.” De ambities van Berghuis zijn niet bijgesteld, erkent zaakwaarnemer Mino Raiola. “Hij zal nog steeds willen gaan als er iets voorbijkomt dat hem aanstaat.” Rafael van der Vaart vindt dat Berghuis niet in de rats moet zitten over een uitblijvende transfer. “Ik vind namelijk dat hij bij Feyenoord moet blijven. Hij is daar de man, de ploeg is om hem heen gebouwd.”

“Moet je dan straks op je bijna 29ste naar Everton gaan, of zo?”, vraagt Van der Vaart zich openlijk af. “Als je daar twee keer niet goed speelt, stellen ze een lompe Engelsman op en ben jij uit the picture, ook bij Oranje. Hij komt daar niet binnen als een man die Real Madrid, Juventus, Tottenham, Valencia en Chelsea een paar draaien om de oren heeft gegeven zoals Hakim Ziyech. Heeft-ie ook nog dat Watford-verleden.”

Van der Vaart is van mening dat Berghuis het grote geld ook over een paar jaar nog kan pakken ‘in Turkije of een zandbak’, ook al gunt hij de aanvaller een transfer. “Hij heeft zo’n geweldige linkerpoot, is niet snel, maar ziet het sneller. Sevilla of Valencia; daar zou hij best passen, al hebben ze daar al zoveel types zoals hij. Maar voor mij als analyticus moet het ook een beetje leuk blijven. Wordt er straks eindelijk weer gevoetbald is Ziyech weg. En Berghuis ook nog? Sorry, maar dan wordt het wel heel schraal allemaal.”