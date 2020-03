Anwar El Ghazi: ‘Ik besef nu dat ik geen leven heb zonder voetbal’

Anwar El Ghazi houdt een raar gevoel over aan de coronacrisis. De aanvaller van Aston Villa is erachter gekomen dat hij eigenlijk niet zonder voetbal kan in het leven. De Engelse voetbalbond (FA) liet afgelopen week weten dat de Premier League en ook de lagere divisies en de vrouwencompetities tot en met zeker 30 april stilliggen.

“Het is wel echt een heel raar gevoel”, zegt El Ghazi in gesprek met SportTeKort. “Het raarste gevoel dat ik nu heb, is dat ik nu besef dat ik eigenlijk geen leven heb zonder voetbal. Normaal gesproken sta je op en ga je trainen, ben je al bezig met de eerstvolgende wedstrijd.”

“Dan zit je echt in een bepaalde focus en ga je trainen om jezelf klaar te maken voor een wedstrijd.” Engeland legde de competitie vorige week, als een van de laatste grote competities in Europa, plat. De maatregel gold toen voor de periode tot en met 3 april. Gezien de recente ontwikkeling rond het coronavirus is nu al besloten die periode te verlengen.

“Nu sta ik op en dan ga ik wel joggen of doe ik wat oefeningen in de tuin. Maar het is niet zo dat ik nu opsta met het idee: we gaan er wat van maken vandaag. Het geeft wel aan dat voetbal echt mijn leven is.” De trainingen van Aston Villa zijn opgeschort tot volgende week woensdag. “Dan gaan we in kleine groepen weer beginnen. Maar voorlopig ben ik nog gewoon thuis.”