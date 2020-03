'Man van 14 miljoen euro per jaar' wil terug naar Europa

(The Sun)

Thomas Lemar is een van de spelers die Manchester United op het oog heeft voor komend seizoen. Atlético Madrid laat de aanvallex annex Frans international alleen tegen de juiste prijs gaan. (The Sun)

Zakaria Bakkali mag bij Anderlecht vertrekken na dit seizoen. De aanvaller, die nog een contract tot medio 2022 heeft, is het slachtoffer van een grote schoonmaak bij de Belgische club. (Sporza)

NEC wil langer door met jeugdinternational Bart van Rooij, die dit seizoen indruk maakt in de Keuken Kampioen Divisie. Ook de contracten van Anthony Musaba, Dirk Proper en Ayman Selouf zijn onderwerp van gesprek. (de Gelderlander)

SC Cambuur weet niet of men ook komend seizoen over Robert Mühren kan beschikken. De aanvaller wordt gehuurd voor slechts een fractie wat Zulte Waregem aan de topscorer betaalt. (Voetbal International)