Gerbrands: ‘Die impact zou ons miljoenen euro’s kunnen gaan kosten’

Door de uitbraak van het coronavirus is de voetbalwereld compleet tot stilstand gekomen, wat de nodige financiële gevolgen dreigt te hebben voor clubs. De Telegraaf schrijft zaterdagochtend dat PSV niet in aanmerking komt voor de aangevraagde ‘werktijdverkorting’ voor een deel van het personeel. Toon Gerbrands, algemeen directeur van de Eindhovenaren, voorspelt dat het voortijdig stoppen van de competitie of voortzetten van de Eredivisie zonder publiek ‘miljoenen’ kan gaan kosten.

Om in aanmerking te komen voor ‘werktijdverkorting’ moet PSV de komende drie maanden twintig procent minder omzet draaien. Het is voorlopig nog onduidelijk of dit het geval zal zijn, omdat het de bedoeling is dat de Eredivisie hervat gaat worden. Zoals het er nu naar uitziet, ligt de competitie tot 8 april stil. Het is echter hoogst onduidelijk of er over een maand weer gevoetbald kan worden, daar men in Engeland bijvoorbeeld besloten heeft om de competitie in ieder geval tot 30 april stil te leggen.

Een scenario waarin de competitie voortijdig gestopt wordt of het restant wordt afgewerkt zonder publiek, gaat de clubs volgens Gerbrands veel geld kosten. “Die impact zou ons miljoenen euro’s kunnen gaan kosten. Dat kan betekenen dat de voetballerij wel voor steun in aanmerking komt”, zegt Gerbrands in gesprek met De Telegraaf. De algemeen directeur is nog niet bezig met scenario’s waarin sponsors en seizoenkaarthouders niet meer kunnen verlengen. “Ik heb één ding geleerd: als het onbeheersbare zaken zijn voor jou en de organisatie, steek er dan geen tijd en energie in.”

“De topvijfclubs in Nederland hebben financieel wel wat vet op de botten. Ook wij kunnen het dragen, het voortbestaan komt niet in gevaar, want we hebben de laatste zeven jaar zwarte cijfers geschreven. Maar in de Eerste Divisie komen clubs direct al in liquiditeitsproblemen en is de situatie echt nijpend”, legt Gerbrands uit. Hij hoopt om ‘sportieve redenen’ dat de competitie uitgespeeld gaat worden. “Dan heb je een ranglijst, is de verdeling van Europese tickets duidelijk en welke clubs er degraderen. Dat valt niet te bepalen als je er nu een punt achter zet.”