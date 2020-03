Stefan de Vrij noemt ‘moeilijke’ opponent en looft ‘buitengewone teamgenoot’

De uitbraak van het coronavirus houdt de wereld momenteel in zijn greep en heeft Italië keihard getroffen. Internazionale organiseerde tijdens de zogenaamde lockdown een Q&A met Stefan de Vrij. De 28-jarige verdediger gaf via de kanalen van zijn club antwoord op vragen over onder meer zijn bezigheden tijdens de lockdown, zijn moeilijkste tegenstander en de samenwerking met trainer Antonio Conte.

“Ik heb in de afgelopen week vier boeken gelezen. We hebben veel tijd en ik houd ervan om ’s middags op mijn balkon te lezen. Ik lees graag over spirituele dingen”, vertelt De Vrij over zijn bezigheden tijdens de lockdown. Fans willen tevens weten wie hij bestempelt als de moeilijke opponent. “Er zijn heel veel spelers die moeilijk te verdedigen zijn, zoals Lionel Messi en Cristiano Ronaldo. Maar Kylian Mbappé is ook heel erg moeilijk te verdedigen, omdat hij zo snel is.”

De Vrij laat zich tegelijkertijd lovend uit over Virgil van Dijk. “Hij is een buitengewone teamgenoot, ik kan heel veel van hem leren”, zegt de verdediger. De Vrij werkt sinds dit seizoen bij Internazionale samen met trainer Antonio Conte en vormt de defensie van i Nerazzurri doorgaans in ieder geval met Milan Skriniar. “Het voelt goed, ik leer veel van Conte. We zijn gelukkig en proberen zijn werkwijze te volgen. Milan is een hele sterke verdediger en ik leer heel veel van hem. Hij is een goede jongen, het is me een genoegen om met hem samen te spelen.”

De 37-voudig Oranje-international werd opgeleid door Feyenoord, waarna hij via Lazio bij Internazionale terechtkwam. “Ik heb altijd gejuicht voor Feyenoord. Mijn vader heeft de passie voor voetbal aan mij doorgegeven”, stelt De Vrij. “Ik begon in de jeugd als spits, daarna ben ik naar het middenveld verschoven. Op mijn zestiende werd ik vleugelverdediger en pas toen ik naar het eerste van Feyenoord ging, werd ik centraal achterin gezet.”