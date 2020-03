‘Barcelona neemt volgende week besluit over drastische maatregel’

Barcelona besluit volgende week of de salarissen van de spelers tijdelijk verlaagd moeten worden, zo schrijft ESPN. De uitbraak van het coronavirus, waardoor de voetbalwereld compleet tot stilstand is gekomen, raakt de regerend kampioen van Spanje hard in financieel opzicht. De spelers zouden inmiddels al op de hoogte zijn gebracht van de nijpende situatie bij Barcelona.

Josep Maria Bartomeu, voorzitter van Barcelona, heeft vrijdag in een conference call met het bestuur uit de doeken gedaan dat de financiële situatie ‘gecompliceerd’, maar niet ‘onomkeerbaar’ is. Om de situatie beheersbaar te houden, moeten er maatregelen getroffen worden. De spelerssalarissen drukken het zwaarst op de begroting van Barcelona, daar er gemiddeld een jaarsalaris van elf miljoen euro uitbetaald wordt.

La Vanguardia schreef vrijdagmiddag in een uitgebreid artikel over de financiële situatie van Barcelona al dat het niet ondenkbaar was dat de salarissen tijdelijk verlaagd zouden moeten worden. De clubleiding van de Catalanen heeft de selectie nu ook daadwerkelijk op de hoogte gebracht van de eventuele maatregelen rond de salarissen. De spelers moeten overigens nog wel groen licht geven indien Barcelona daadwerkelijk overgaat tot het verlagen van de salarissen. De spelers hebben volgens ESPN constant contact met de Spaanse spelersvakbond (AFE) over deze onzekerheden.

Leden van de ECA (Association of European Clubs) praten momenteel met de UEFA over de financiële impact van het coronavirus op de voetbalwereld. Oscar Grau, algemeen directeur van Barcelona, heeft zich tevens bij LaLiga gemeld om tot maatregelen te komen. Een bron noemt het tegenover ESPN ‘vitaal’ voor Barcelona dat het seizoen wordt afgemaakt, daar de bonussen vanuit de Champions League en LaLiga deel uitmaken van de begroting. Door het sluiten van het stadion en bijbehorende museum, komen de inkomsten van Barcelona nu voornamelijk uit de online shirtverkoop. Dat is weliswaar toegenomen, maar niet voldoende om de financiële zorgen weg te nemen.