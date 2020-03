Malacia ziet voorbeeld bij Ajax: ‘Hij laat andere spelers er slecht uitzien’

Tyrell Malacia veroverde eerder dit seizoen een basisplaats bij Feyenoord en is onder Dick Advocaat een vaste waarde. De twintigjarige vleugelverdediger kwam door de blessure van Ridgeciano Haps in het elftal van de Rotterdammers in de uitwedstrijd tegen FC Groningen (1-1) en verscheen ook in de elf competitiewedstrijden die daarop volgden aan de aftrap. In gesprek met Voetbal International vertelt Malacia dat hij veel beelden van zichzelf terugkijkt.

“Om te zien hoe ik sta opgesteld, hoe ik dat nog beter kan doen, want ieder metertje kan een groot verschil maken”, vertelt Malacia. Hij bestudeert tevens de nodige andere spelers die op zijn positie spelen. “Marcelo en Alaba in de Champions League, en vooral Daley Blind. Hij is niet de snelste, maar komt bijna nooit in een een-tegen-een situatie, doordat hij gewoon altijd goed staat opgesteld.”

“Blind laat andere spelers er slecht uitzien, dat je denkt: Die gozer geeft een pass die makkelijk te onderscheppen is. Maar dat is helemaal niet zo, want het ligt aan het feit dat Blind zich goed positioneert. Vind ik wel knap en mooi om te zien”, is de vleugelverdediger van Feyenoord lovend over de Ajacied. Malacia speelde dit seizoen totaal twintig officiële wedstrijden in de hoofdmacht van de Rotterdammers en verzorgde daarin drie assists.

Malacia begon in de jeugd als linksbuiten en het duurde even voor hij het leuk vond om als vleugelverdediger te spelen. “Het is geen pretje als je op een groot veld tegenover de snelste speler van de tegenstander komt te staan. In het begin sta je positioneel niet goed, word je voorbijgelopen of je er niet bent, zó frustrerend. Dan is het echt niet leuk verdediger te zijn. Ik ben vervolgens met mijn oom extra gaan trainen op snelheid, kracht en positionering. Langzaam ging het beter.”