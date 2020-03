Sport pakt uit met toekomstbesluit van peperdure Neymar

Neymar werd afgelopen zomer al concreet in verband gebracht met een terugkeer naar Barcelona. De Braziliaanse aanvaller liet in de laatste dagen van de transferwindow zelfs verstek gaan bij Paris Saint-Germain, maar van een hereniging met de Catalanen kwam het uiteindelijk niet. Sport pakt zaterdagochtend uit met de boodschap dat Neymar opnieuw ‘ja’ zou hebben gezegd tegen Barcelona.

De beeltenis van Neymar prijkt op de voorpagina van de Spaanse sportkrant. Sport schrijft dat Neymar reeds een besluit heeft genomen en zijn jawoord heeft gegeven aan Barcelona. De entourage van de Braziliaanse aanvaller heeft zowel bij PSG als Barcelona laten weten dat hij komende zomer wenst terug te keren naar Catalonië. Neymar is van plan om alle ‘druk’ uit te oefenen die nodig is om een transfer te forceren. Het betekent op het eerste oog slecht nieuws voor PSG, dat hoopte zijn tot 2022 lopende contract nog te verlengen.

Le10Sport meldt dat Neymar in het najaar van 2019 een nieuw contractvoorstel heeft ontvangen van PSG, maar daar heeft de aanvaller nog altijd niet op gereageerd. In Parijs verwacht men dat Neymar tot het eind van dit seizoen nog geen besluit zal nemen over zijn toekomst, daar hij eerst zou willen kijken hoe ver PSG kan komen in de Champions League. Les Parisiens bereikten de kwartfinale van het miljardenbal door Borussia Dortmund te elimineren, na een 2-1 nederlaag in Duitsland en een 2-0 zege in Parijs.

Voor Neymar staat zijn keuze in het teken van het winnen van de Champions League én de Ballon d’Or. Hij zou voorlopig nog niet zeker weten of die doelen te behalen zijn bij PSG, waardoor een terugkeer naar Barcelona voor de hand ligt. Andersom zou de Franse topclub niet onwelwillend staan tegenover het vertrek van Neymar, daar zijn vertrek een belangrijke financiële impuls betekent en een budget creëert om de selectie te versterken. PSG zou een bedrag van 170 miljoen euro willen ontvangen voor Neymar.