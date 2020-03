Gerbrands: ‘Ik begrijp dat John de Jong die signalen af en toe al opvangt’

PSV stelde twee weken geleden Roger Schmidt aan als de nieuwe trainer. De Duitse oefenmeester neemt aan het einde van het seizoen het stokje over van Ernest Faber, die sinds het ontslag van Mark van Bommel als interim-trainer fungeert. De uitbraak van het coronavirus lijkt het samenstellen van de selectie voor volgend seizoen nu te bemoeilijken, maar Toon Gerbrands stelt dat de lijstjes met mogelijke versterkingen al lang en breed klaarliggen.

“Het voordeel van de vroege aanstelling valt niet weg. Zelfs als er helemaal geen wedstrijden meer worden gespeeld: we hebben rapporten van een jaar intensieve scouting”, geeft Gerbrands te kennen in gesprek met De Telegraaf. “We weten welk profiel spelers we nodig hebben. Dat komt niet op de laatste maanden aan. Ik durf te stellen dat John de Jong en zijn scouting daarin de zaken goed voor elkaar hebben. Het complete technische plaatje is ook waarom een coach ’ja’ zegt tegen een club. Wie gaat, wie blijft en wat is er mogelijk?”

Gerbrands hoopt en verwacht dat de komst van Schmidt als ‘katalysator’ werkt voor spelers. “Ik begrijp dat John de Jong die signalen af en toe al opvangt”, stelt de algemeen directeur van PSV. Door de uitbraak van het coronavirus liggen momenteel vrijwel alle competities stil en Gerbrands denkt dat hierdoor de transfermarkt ook ‘onvoorspelbaar’ is. “Eerder bekeek men het EK en ging het daarna pas volle bak los qua transfers.”

“In dat opzicht was het EK voor ons wellicht lastig geweest, omdat we vroeg in het seizoen alweer zouden moeten beginnen. Maar dat is niet meer aan de orde”, gaat Gerbrands verder. Hij merkt op dat er momenteel meerdere scenario’s op tafel liggen voor komende maanden en dat het uitstellen van het EK invloed heeft op de waarde van spelers, daar ze op eindtoernooien doorgaans meer waard worden. “Maar dat het EK niet wordt gespeeld, is nou eenmaal een feit. Interessant wordt ook of clubs terughoudender zullen zijn om te investeren na deze periode.”