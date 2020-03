Kieft: ‘Allesbepalend voor de vraag hoe ver Nederland kan reiken op het EK’

De UEFA maakte afgelopen week bekend dat het EK, dat aanvankelijk komende zomer gespeeld had moeten worden, door de uitbraak van het coronavirus met een jaar wordt uitgesteld. Wim Kieft schrijft in zijn column in De Telegraaf dat het niet per se nadelig hoeft uit te pakken voor Oranje. De oud-spits wijst naar Memphis Depay, die momenteel revalideert van een kruisbandblessure.

Kieft hoopt dat Oranje in de zomer van 2021 wel kan beschikken over een topfitte Depay. “Uiteindelijk is hij niet alleen belangrijk, maar ook allesbepalend voor de vraag hoe ver Nederland kan reiken op het EK. Over de blessure en revalidatie van Donyell Malen hoor je niemand, maar wel over Depay. Al is hij daar zelf ook grotendeels verantwoordelijk voor door vaak van die filmpjes over zijn revalidatie op sociale kanalen te plaatsen”, concludeert Kieft. Hij zag Depay ‘als een bezetene’ werken aan zijn terugkeer.

Depay scheurde in december zijn voorste kruisband af en de revalidatie van een dergelijke blessure kost normaal gesproken zes tot negen maanden. “Na het optrainen, dat je op die filmpjes allemaal ziet, komt het trainen met de spelersgroep en de partijtjes”, schrijft de oud-spits, die stelt dat Depay de huidige voetballoze periode kan gebruiken om ‘weerstand en vertrouwen’ te kweken. “Tegelijk kan je af en toe wat voorzichtiger aan doen en op de training ontzien je ploeggenoten je vaak een beetje. Helemaal als je zoals Depay een belangrijke speler voor het team bent.”

Volgens Kieft moet Depay ook een ‘angst zien te overwinnen’, wat in zijn ogen de ‘belangrijkste fase’ is. “Van een min of meer beschermde omgeving op de club met je ploeggenoten als trainingsmaatjes sta je ineens op het veld waar tegenstanders geen enkele rekening met je houden. Je hebt nauwelijks tot geen invloed op wat er om je heen gebeurt”, aldus Kieft, die Depay bestempelt als de ‘belangrijkste pion bij Oranje’. “Aan de andere kant: een jaar extra wachten is ook een jaar meer kans op een blessure. Het lijkt daarom onverstandig om je als Nederlands elftal bij voorbaat rijk te rekenen voor het EK in 2021.”