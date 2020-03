Chelsea bereidt bod van 130 miljoen euro voor

Arsenal dreigt forse concurrentie te krijgen voor Dayot Upamecano. De centrale verdediger van RB Leipzig is eveneens nadrukkelijk in beeld bij Barcelona, dat aankomende zomer mogelijk afscheid neemt van Samuel Umtiti en Jean-Clair Todibo. (Le10Sport)

Juventus heeft een alternatief voor Sandro Tonali op het oog. Als het niet lukt om het talent van Brescia naar Turijn te halen, komt Sassuolo-middenvelder Manuel Locatelli in beeld. (La Gazzetta dello Sport)

willen met een bod van 130 miljoen euro voldoen aan de vraagprijs die Borussia Dortmund in gedachten heeft.

Barcelona houdt de verrichtingen van Ibrahim Sangaré nauwlettend in de gaten. De jonge verdedigende middenvelder speelt nu nog voor Toulouse, waar hij vastligt tot medio volgend jaar. (Sport)