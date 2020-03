Goretzka en Kimmich geven goede voorbeeld met donatie van miljoen euro

Leon Goretzka en Joshua Kimmich hebben samen de campagne ‘We Kick Corona’ opgezet en het duo van Bayern München geeft meteen het goede voorbeeld door zelf een miljoen euro beschikbaar te stellen. Met het fonds willen Goretzka en Kimmich de gezondheidszorg en het maatschappelijk werk in de strijd tegen het coronavirus steunen.

“We kunnen het coronavirus alleen als team verslaan. Met #WeKickCorna willen we alle mensen in Duitsland helpen die anderen helpen. We zijn ons er wel van bewust dat we slechts een kleine bijdrage kunnen leveren”, legt Goretzka het initiatief uit op zijn Instagram-pagina.

“Iedereen kan ons helpen, op kleine of op grote schaal. Enkel als we als samenleving samenwerken, rede en verantwoordelijkheid tonen en er voor elkaar zijn, kunnen we deze crisis achter ons laten. Of het nu met daden, gebaren of met financiële middelen is, alle hulp is zijn gewicht in goud waard in deze tijd”, sluit Goretzka af.

Het initiatief van de twee Duits internationals heeft al navolging gekregen van landgenoten Leroy Sané en Mats Hummels. De aanvaller van Manchester City en verdediger van Borussia Dortmund leveren eveneens een financiële bijdrage aan de campagne.