Derksen haalt uit naar ‘machtswelluste’ KNVB: ‘Waar zijn ze nu?’

De Nederlandse voetbalclubs worden ook financieel hard geraakt door het stilleggen van de Eredivisie. Johan Derksen stelt vrijdagavond in Veronica Inside dat de KNVB en de ING, hoofdsponsor van het Nederlandse voetbal, meer moeten doen om de clubs te steunen. "De clubs hebben het allemaal hartstikke moeilijk. Ze moeten rondkomen van de tv-gelden en wat kleine sponsortjes", zegt Derksen.

Volgens de oud-voetballer schittert de KNVB momenteel door afwezigheid. "Wat mij geweldig stoort: de KNVB zit daar in Zeist in een ivoren toren", vindt Derksen. "Normaal gesproken, als er een verkeerd spandoek is: een boete. Er wordt een fakkel aangestoken: een boete. Heb je de begroting iets te laat ingeleverd: twee punten in mindering. Het zijn een stelletje machtswellustelingen. Maar waar zijn ze nu? Nu iedereen met de rug tegen de muur staat."

Ook de ING, de grootste bank van Nederland, zou meer kunnen doen volgens Derksen. "Waar is de ING? Als het Nederlands elftal speelt, zit de president-directeur van de ING trots te zijn bij alle talkshows. De banken hebben nu een soepel beleid wat betreft ondernemers, maar ook de voetbalclubs hebben dat soepele beleid nodig. Maar daar hoor je de ING niet over. Ik vind: en de KNVB, en de ING, laten het betaalde voetbal wel een beetje zakken."

Sportmarketeer Chris Woerts, ook aanwezig bij Veronica Inside, weet dat de Eredivisie-clubs deze week positief nieuws hebben gekregen wat betreft de tv-gelden. "De clubs zitten in een moeilijke positie, en eigenlijk is maar één ding belangrijk voor de clubs: worden de FOX Sports-tv-gelden betaald? Dat is hun levensader, ongeveer 25% van de begroting van de clubs. Frank Rutten, de voorzitter van de Eredivisie CV, heeft gisteren de clubs verzekerd: 'Geen zorgen, zoals het er nu naar uitziet, gaan wij gewoon betalen.' Dat is belangrijk voor de clubs, want er komen hele dure maanden aan door de betaling van bonussen en vakantiegeld. De cash-out in deze periode is heel hoog, terwijl de inkomsten relatief laag zijn."

Woerts steunt Derksen in zijn kritiek op de KNVB en ING. "Johan zegt terecht: je hoort niks van de KNVB. Ik denk dat de KNVB genoeg vet op de botten heeft om de clubs te steunen. Daarbij: ING is hoofdsponsor van het Nederlands voetbal, ook van het amateurvoetbal. Geld lenen is bijna gratis tegenwoordig. Ik denk dat de KNVB met zijn solvabiliteit en eigen vermogen heel makkelijk toegang krijgt tot geld op de kapitaalmarkt, wat voor een club veel lastiger is. Ik denk dat je de clubs met vereende kracht overeind moet houden, want je moet de competitie in stand houden."

Frank van Mosselveld, algemeen directeur van RKC Waalwijk, nuanceert het verhaal van Derksen en Woerts juist, en stelt dat de Eredivisie-clubs in nauw contact staan met de KNVB. "Ik snap dat het vanuit de buitenwacht misschien niet zo lijkt, maar wij als clubs zijn dagelijks met de KNVB in gesprek", aldus Van Mosselveld. "Ik heb persoonlijk wel het gevoel dat we daar gezamenlijk in optrekken. De hele voetbalwereld wordt hierdoor geraakt, of je groot of klein bent. Wij hebben achter de schermen absoluut wel het gevoel dat de KNVB met ons meedenkt."