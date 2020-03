Orkun Kökçü had twijfels bij komst van Dick Advocaat: ‘Ik hoorde het ook’

Orkun Kökçü is dit seizoen een van de revelaties bij Feyenoord. De negentienjarige middenvelder kende met zijn club een lastige openingsfase van het seizoen, waarin trainer Jaap Stam na de kansloze nederlaag bij Ajax (4-0) ontslag nam bij Feyenoord. Sinds de komst van diens opvolger Dick Advocaat heeft de club echter de weg omhoog gevonden; Kökçü speelt onder de ervaren oefenmeester een belangrijke rol, al had hij dat in het begin niet verwacht.

"Hij is erg belangrijk voor mij", begint de Turkse Nederlander te vertellen aan FOX Sports. Toen Advocaat eind oktober werd aangesteld, had Kökçü echter zijn bedenkingen. "Ik moet zeggen: in het begin hoorde ik ook alle verhalen, van: 'Dick Advocaat werkt niet veel met jeugd.' Dat hoorde ik ook, dus in het begin dacht ik wel: ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Maar sinds dag één zag ik dat hij wel vertrouwen in me had. Hij zei meteen wat ik moest doen in de eerstvolgende wedstrijd. Toen dacht ik wel: de trainer ziet het wel in me zitten."

Sinds de komst van Advocaat startte Kökçü in alle wedstrijden van Feyenoord in de basis, op de Eredivisie-duels met Fortuna Sittard (4-2 verlies) en FC Emmen (3-0 winst) na. Laatstgenoemde wedstrijd moest hij aan zich voorbij moest laten gaan door een lichte spierblessure. Dit seizoen staat de teller voor Kökçü na 22 competitiewedstrijden op 2 doelpunten. "Ik heb echt een goede band met Advocaat. Het is een trainer met veel ervaring, hij heeft me uitgelegd hoe alles werkt in de top. Dat heeft wel mijn ogen geopend."

Feyenoord beschouwt Kökçü als zijn 'kapitaal op het veld', dat later verkocht kan worden, zo legt presentatrice Fresia Cousiño Arias voor aan de talentvolle middenvelder. "Dat is wel iets om trots op te zijn, daar probeer ik zo goed mogelijk mee om te gaan", zegt het jeugdproduct van de club. "Ik ben nog jong en het kan in sommige wedstrijden beter dan in andere. Maar ik zie bij mezelf zeker ontwikkeling."

Kökçü maakte nog geen anderhalf jaar geleden zijn competitiedebuut voor Feyenoord, op 9 december 2018 tegen FC Emmen (1-4 winst). Toch heeft de geboren Haarlemmer het gevoel al veel langer in Feyenoord 1 te spelen. "Het lijkt wel alsof ik al een paar jaar meedraai in het team. Het voelt wel als vertrouwd, alsof ik er al langer insta. Mijn ploeggenoten geven me ook echt het gevoel dat ik niet meer een jeugdspeler ben. Maar af en toe moet je wel even je plek kennen, als je te hard van stapel loopt."