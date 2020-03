Jonas Schmidt-Chanasit schetst gitzwart scenario voor restant Bundesliga

Officieel ligt het profvoetbal in Duitsland stil tot 3 april vanwege de coronapandemie, maar volgens de Duitse viroloog Jonas Schmidt-Chanasit is het totaal onrealistisch dat de bal volgende maand alweer gaat rollen. Schmidt-Chanasit stelt dat de Bundesliga pas in 2021 weer van start kan gaan. "Je moet er afscheid van nemen", zegt de viroloog tegenover de regionale omroep NDR.

De grote Europese voetbalcompetities, waaronder de Bundesliga, is er alles aan gelegen om het stilgelegde seizoen later in het jaar alsnog af te maken, maar volgens Schmidt-Chanasit gaat dat niet. "Het is niet realistisch dat het seizoen nog afgemaakt kan worden", zegt de onderzoeker. "We zien nu wat de situatie in Europa is, en wat er nog gaat komen. Zelfs als het niet nog erger wordt, betekent dat niet het voetbal weer kan beginnen."

Schmidt-Chanasit stelt dat de hervatting van het profvoetbal de situatie rond corona opnieuw 'aanzienlijk zal verslechteren'. "Zelfs wedstrijden zonder publiek zouden mensen ertoe verleiden om elkaar weer te ontmoeten en samen te gaan kijken. Het betekent dat het voetbal op zijn vroegst pas volgend jaar kan worden hervat", stelt de viroloog, die ook benadrukt dat de prioriteiten niet bij voetbal zou moeten liggen.

"Er zijn een heleboel dingen die eerst moeten worden besloten, voordat je ├╝berhaupt de schroeven zou kunnen losdraaien. Andere dingen zijn echt relevant, zoals de kleuterschool. De leuke evenementen moeten pas helemaal aan het einde weer opgestart worden, vooral als het dingen zijn die mensen samenbrengt. Dat moet je in het voetbal niet onderschatten", besluit Schmidt-Chanasit.