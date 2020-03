UEFA blundert met tweet over naamgeving van uitgesteld EK

De UEFA heeft toch nog niet besloten wat de officiële naam wordt van het EK dat volgend jaar zomer plaatsvindt, zo maakt de Europese voetbalbond bekend op Twitter. Vrijdag stuurde de UEFA nog het bericht de wereld in dat het toernooi 'gewoon' de naam EURO 2020 draagt, ondanks het uitstel door de uitbraak van het coronavirus.

De Europese voetbalbond laat weten dat het gaat om een vergissing. "Onze excuses voor de eerder gemaakte fout", zo schrijft de UEFA vrijdagavond op Twitter. "Om duidelijk te zijn: er is nog geen beslissing genomen over de naam van het verplaatste EURO-toernooi dat gehouden wordt in 2021. De eerdere tweet is per ongeluk geplaatst."

With apologies for the earlier error, to be clear no decision has yet been made on the name of the rearranged EURO to be held in 2021. The earlier tweet was sent by mistake.