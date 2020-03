‘Iedere training bij Ajax was oorlog, ik was helemaal gesloopt’

Saku Ylätupa streek in de zomer van 2017 neer bij Ajax, maar van een doorbraak in Amsterdam zou het nooit komen voor de linksbuiten. De Fin koos er begin vorig jaar, na vier optredens namens Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie, voor om de overstap te maken naar het Zweedse AIK, waar hij vooralsnog ook geduld moet tonen. Ylätupa heeft wel veel opgestoken van zijn tijd in Nederland.

“Iedere training was net oorlog. Het heeft me meer dan wat dan ook voorbereid op mijn toekomst in de voetballerij, maar ook voor het leven buiten het veld”, blikt Ylätupa in gesprek met Fotbollskanalen terug op zijn tijd bij Ajax. “Het was er enorm competitief en de eisen lagen zo hoog. Alles was een wedstrijd, zelfs de oefeningen op de training. De verliezer werd altijd gestraft, hij moest rondjes gaan rennen of push ups doen. Vanaf de warming-up tot het einde van de training lag het tempo enorm hoog en alles was een wedstrijd.”

Ylätupa kwam een kleine drie jaar geleden over van HJK Helsinki en sloot zich in eerste instantie aan bij Ajax Onder-19. In de zomer van 2018 volgde een promotie naar Jong Ajax. “In het begin was het heel zwaar. In de eerste twee maanden was ik helemaal gesloopt na de trainingen. Je moest zo’n beetje alles geven, iedere dag op iedere training. Het was enorm zwaar”, gaat hij verder.

De nu twintigjarige Ylätupa koos ruim een jaar geleden eieren voor zijn geld door naar AIK over te stappen. Hier is hij vooralsnog echter niet verder gekomen dan zes wedstrijden in de hoofdmacht: “De speelstijl hier was anders dan ik gewend was, ik moest een hoop leren in een korte tijd. Misschien was het op dat moment ook wel te veel voor een jonge speler. Ik had ook hogere verwachtingen van mezelf, maar ik kan het verleden niet meer veranderen, alleen de toekomst.”