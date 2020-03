Budget en lijstje van Chelsea liggen op straat

Fabián Orellana heeft over belangstelling niets te klagen. Naast Sevilla, Real Betis en Villarreal is er belangstelling vanuit de Serie A en Bundesliga voor de middenvelder van Eibar, wiens contract na dit seizoen afloopt. (Marca)

Andrea Belotti staat op de lijstjes van Napoli en AS Roma. De spits van Torino heeft een ontsnappingsclausule van honderd miljoen euro in zijn contract, maar dat geldt alleen voor clubs buiten de Serie A. (Calciomercato)

AC Milan ondervindt concurrentie in de strijd om Riccardo Orsolini. AS Roma ziet de vleugelaanvaller van Bologna als mogelijke vervanger van Cengiz Ünder, mocht laatstgenoemde deze zomer vertrekken. (Il Messaggero)