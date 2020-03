Enorme strop voor Barcelona dreigt: ‘Barça is niet onsterfelijk’

Barcelona probeert de financiële schade van de coronacrisis zoveel mogelijk te beperken. De clubleiding vreest voor een enorme financiële strop: volgens de lokale krant La Vanguardia is het inmiddels ondenkbaar geworden dat de regerend kampioen van Spanje dit boekjaar zwarte cijfers schrijft. In een uitgebreid artikel zet het dagblad uiteen wat de crisis betekent voor de financiën van Barcelona en hoe de clubleiding het hoofd boven water probeert te houden.

Vrijdag hebben voorzitter Josep Maria Bartomeu, algemeen directeur Òscar Grau, bestuurssecretaris Maria Teixidor en vicepresidenten Emili Rousaud, Jordi Cardoner, Enrique Tombas en Jordi Moix elkaar gesproken tijdens een videoconferentie. Ze willen zo snel mogelijk een crisisplan opstellen en goedkeuren om de financiële gevolgen van de crisis waar mogelijk te beperken, zo klinkt het. Het beperken van de kosten is de voornaamste prioriteit. "De clubleiding heeft al geaccepteerd dat de club verlies zal lijden. Het doel is om de verliezen zoveel mogelijk te beperken", aldus de berichtgeving.

De optie om arbeidstijdverkorting voor werknemers aan te vragen is vrijdag 'verworpen', maar ook die mogelijkheid zal uiteindelijk 'op tafel' komen te liggen. Het gaat daarbij onder meer om de spelers, wier salarissen 61 procent van de gehele begroting beslaan. Bij elkaar verdienen de spelers van Barcelona in het seizoen 2019/20 een bedrag van 507 miljoen euro plus 135 miljoen euro aan uiteenlopende betalingen voor andere kwesties dan het basisloon. Barcelona hoopt de spelers te kunnen aanzetten tot het maken van een 'gebaar' om de kosten te drukken. Het ligt voor de hand dat spelers zal worden gevraagd een deel van hun salaris in te leveren, maar het is niet duidelijk hoe de selectie daartegenaan kijkt.

Volgens La Vanguardia noteerde Barcelona in het vorige boekjaar een nettowinst van vijf miljoen euro en was voor dit seizoen een nettowinst van elf miljoen euro begroot. Er is echter al een 'wonder' nodig om rode cijfers te voorkomen, verzekert het dagblad. Zonder wedstrijden verdient Barcelona geen tv-gelden; enkel het annuleren van de thuiswedstrijd tegen Napoli in de Champions League, die eigenlijk woensdag gespeeld zou worden, heeft de club al zes miljoen euro gekost. Bovendien vormen de fanshops normaliter een belangrijke inkomstenbron. De Barça Store naast Camp Nou en de in september geopende clubwinkel op de Ramblas, die drie verdiepingen telt, zijn dezer dagen gesloten. Barcelona had dit seizoen gerekend op 86 miljoen euro aan inkomsten uit de fanshops.

Ook de inkomsten uit de toeristische sector gaan volledig voorbij aan de club. Barcelona verwelkomt ieder jaar vele voetballiefhebbers die een wedstrijd komen bekijken, het clubmuseum komen bezoeken of kiezen voor een rondleiding door de gangen van Camp Nou. Bovendien zouden de sponsorinkomsten aan een zijden draadje hangen: volgens La Vanguardia zijn in meerdere sponsorcontracten clausules opgenomen die de sponsoren in staat stellen om de bijdrage te verminderen indien clubactiviteiten om de een of andere reden worden stopgezet. "Die kosten zullen niet worden gedekt door verzekeringsmaatschappijen, omdat er sprake is van een ongekende werkelijkheid die niemand had kunnen voorspellen."

De ernst van de situatie wordt ook duidelijk door de onderwerpen die vrijdag níét op de agenda staan, zo vult de krant aan. Onderwerpen die een maand geleden nog 'van enorm belang' leken te zijn, worden nu niet eens besproken. Te denken valt aan de afhandeling van het schandaal rondom Bartomeu, die wordt verweten een PR-bedrijf te hebben ingehuurd om het imago van eigen spelers te beschadigen, en het bepalen van de datum voor een stemming omtrent de financiering van Espai Barça, de naam van het alomvattende project waarin de renovatie van Camp Nou en de bouw van een groot, nieuw sportcomplex zijn opgenomen. "De situatie is ernstig", wordt een bron binnen de club opgevoerd. "Barça is niet onsterfelijk."