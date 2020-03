VZ Quarantaine Quiz Ronde #1: Voetbal Citatenpuzzel

Door de coronacrisis is een groot deel van Nederland thuis komen te zitten. Nu velen Netflix al hebben uitgespeeld en het verlangen naar voetbal steeds groter begint te worden, doen wij een duit in het zakje om de strijd met de verveling aan te gaan. Deze week presenteren wij de VZ Quarantaine Quiz, een vijfdelige voetbalquiz met iedere dag een nieuwe ronde. Onder de juiste inzending verloten wij dagelijks een cadeaubon t.w.v. € 50,- te besteden bij onze vrienden van Voetbalshop.nl. Stuur om mee te doen jouw antwoord in een privébericht aan Voetbalzone. De winnaars worden dagelijks bekend gemaakt.

In deze eerste ronde hebben wij twintig citaten van bekende gezichten uit de voetballerij op een rijtje gezet. De vraag is simpel: wie zei wat? Zet de juiste bijbehorende letters op een rij en vind het laatste citaat!