Babel: ‘Daar had ik geen rekening mee gehouden toen ik terugkeerde’

Vanwege de uitbraak van het coronavirus liggen alle competities in Europa voorlopig stil. Een flinke tegenvaller voor Ryan Babel, die in januari op huurbasis terugkeerde bij Ajax om zodoende in beeld te blijven bij bondscoach Ronald Koeman. Nu er ook definiteif een streep is gezet door het EK van deze zomer, rest er voor Babel niets anders dan zich thuis fit houden voor de hervatting van de Eredivisie later dit jaar.

De door Galatasaray verhuurde aanvaller had zich een heel andere terugkeer bij Ajax voorgesteld. "Nee, daar had ik geen rekening mee gehouden toen ik terugkeerde, niemand denk ik", verwijst Babel in de Ajax Podcast naar de coronacrisis in Nederland. "Het is wennen aan de situatie en hoe je daar zo goed mogelijk mee om kan gaan. Omdat andere competities al eerder uitgesteld werden, hield ik er een beetje rekening mee, maar het was wel slikken." Volgens Babel trof Ajax al snel maatregelen. "Iedereen moet thuisblijven. We hebben fiets-, jog- en krachtprogramma’s gekregen om fit te blijven; voor als de competitie weer doorgaat. Dus zijn we thuis aan het trainen."

Assistent-trainer Christian Pousen, inspanningsfysioloog Alessandro Schoenmaker en een niet nader genoemde fysiotherapeut moesten onlangs in zelfisolatie, nadat ze op een verjaardagsdiner bij iemand in de buurt waren geweest die later positief testte op het coronavirus. Het drietal meldde zich een week later weer in goede gezondheid bij Ajax. "De dokters bij Ajax melden dat Poulsen uit voorzorg thuis bleef om mogelijk anderen niet te infecteren. Al die heren zijn gelukkig gezond uit die periode gekomen", benadrukt Babel, die desondanks een beetje geschrokken is. "Het coronavirus leek eerst heel ver weg, maar in een keer was het door hem (Poulsen, red.) dichtbij. Het hield ons wel bezig natuurlijk, maar omdat we nog aan het trainen waren was de volle focus nog op voetbal."

Edwin van der Sar: 'Door uitstel EK hopelijk tijd om competities af te ronden'

De inmiddels 33-jarige Babel houdt zich momenteel met heel andere zaken bezig dan voetbal. Hij gebruikt de periode van zelfisolatie om ‘zich te ontwikkelen en slimmer te worden’. "Dat doe ik door veel boeken te lezen en documentaires kijken", legt de Oranje-international uit. "Ik ben nu op een bepaalde leeftijd dat ik langzaam een plan moet hebben wat ik na het voetbal ga doen. Daar kan ik deze periode goed voor gebruiken." Volgens de Turkse krant Sabah zit ook Galatasaray met de corona-kwestie in de maag. De topclub uit Istanbul had gehoopt Babel na dit seizoen met een fraaie transfersom van de hand te kunnen doen.

Vanwege het uitstellen van de competities, het verplaatsen van het EK naar de zomer van 2021 en de teleurstellende start van Babel bij Ajax lijkt er echter een streep te kunnen door de plannen van Galatasaray. Cim Bom zette naar verluidt in op een miljoenendeal met een club uit Qatar of China. Galatasaray wil af van Babel vanwege zijn netto jaarsalaris van tweeënhalf miljoen euro, waardoor hij zwaar op de begroting van de nummer drie in de Süper Lig drukt.