‘Naast iemand als Haaland grijpen, dat kan Man Utd zich niet veroorloven’

Erling Braut Haaland koos in de transferperiode in januari met volle overtuiging voor Borussia Dortmund, ondanks de interesse van onder meer Manchester United. De Duitse club activeerde de ontsnappingsclausule van twintig miljoen euro in het contract van de Noorse aanvaller bij Red Bull Salzburg. Paul Ince, oud-speler van the Red Devils, had heel graag gezien dat Haaland voor een dergelijke lage transfersom op Old Trafford was gepresenteerd.

"Manchester United heeft een spits van wereldklasse nodig om het gat met Liverpool en Manchester City te dichten", concludeert Ince, tussen 1989 en 1995 actief voor the Mancunians, in gesprek met Goal. "Ze hadden een kans met Haaland, die uiteindelijk voor Dortmund koos. Dat was echt héél erg jammer. We hebben het over een zeer goede en jonge speler die het elftal zonder twijfel van een impuls had voorzien. Manchester United kan het zich niet veroorloven om naast zulke spelers te grijpen."

"Het was bijzonder teleurstellend dat ze er niet in slaagden om Haaland binnen te halen", vervolgt Ince zijn analyse over het huidige Manchester United. "Ze moeten echt een spits halen die per seizoen 20 tot 25 doelpunten maakt." De nummer vijf in de Premier League slaagde er wél in om Odion Ighalo op huurbasis aan te trekken, maar volgens Ince is dat nog steeds niet voldoende. "Die is de dertig al gepasseerd", aldus de oud-middenvelder, die ook twijfels heeft over Anthony Martial, trefzeker in de recente derby met Manchester City. "Als alles meezit is hij briljant, maar die briljante momenten komen te weinig voorbij."

In de optiek van Ince heeft Manchester United dringend behoefte aan een extra middenvelder. "We weten nog steeds niet wat er met Paul Pogba gebeurt, blijft hij bij Manchester United of gaat hij weg? Daar zullen we na afloop van het seizoen nog voldoende over horen." Naar verluidt vraagt Manchester United minstens 105 miljoen euro voor de aan Real Madrid gelinkte Fransman. Ince pleit tevens voor minstens één versterking voor de aanvalslinie. "Marcus Rashford (herstellende van een rugblessure, red.) keert op termijn terug, maar is nog steeds heel jong. Niet alles zou van hem mogen afhangen", aldus Ince, die vindt dat Manchester United het vertrek van Romelu Lukaku naar Internazionale niet heeft weten op te vangen. "Spitsen van topclubs maken zelfs in een slecht seizoen nog 20 tot 25 doelpunten, daar ontbreekt het nu aan bij de club."